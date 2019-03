Koos van Plateringen (44) is bekend van Shownieuws, maar vanaf dinsdag presenteert hij de SBS-show De Dag van je Leven, zijn eerste eigen programma. De presentator kwam tijdens het maken tot de ontdekking dat hij de touwtjes graag in handen heeft.

"Een grote droom die uitkomt", vertelt Van Plateringen aan NU.nl over zijn nieuwe programma. "Ik kan hier alles in kwijt wat ik tot nu toe heb geleerd."

In 1998 liep hij zijn eerste stage bij de televisie. Later ging hij bij Shownieuws werken, waar hij steeds meer in beeld kwam. "Bij De Dag van je Leven ben ik bij alles betrokken: het hele pakket van bedenken en voorbereiden, de montage, promotie, ik heb zelfs sollicitatiegesprekken gevoerd. Samen met natuurlijk een heel team van mensen om me heen."

Hierbij ervoer Van Plateringen wel wat hobbels op de weg. "Ik ben namelijk een enorme controlfreak. Ik wil alles zelf doen, maar dankzij dit programma heb ik geleerd om te vertrouwen op de keuzes van mensen om me heen en dat je niet alles zelf kunt bepalen. Dat was heel leerzaam."

'Ontdekte andere kant van Jan Smit'

In De Dag van je Leven gaat Van Plateringen met bekende Nederlands als Hans Klok, Trijntje Oosterhuis, Tino Martin en Jan Smit naar plekken die voor hen bepalend zijn geweest voor hun succes en leven. Hierbij worden de BN'ers ook verrast met boodschappen van mensen die betrokken zijn geweest bij belangrijke momenten.

"Het leuke aan dit programma is dat je achter het verhaal komt van iemand en ontdekt waarom iemand zo is geworden. Zelfs bij mensen die ik regelmatig spreek, zoals Jan Smit, heb ik toch een andere kant leren kennen. Bij Jan ontdekte ik bijvoorbeeld de dingen waar hij in zijn jeugd tegenaan liep."

Zolang Van Plateringen zich kan herinneren, wilde hij al een show als deze maken. "Ik keek altijd naar de TV Show van Ivo Niehe, waarin mensen worden geïnterviewd om erachter te komen wie ze zijn. Ik spreek ook veel mensen voor Shownieuws, maar daar liep ik op tegen een frustratie: dan heb je een leuk gesprek met mensen, en dan wordt het ingeknipt tot een item van twee minuten. Er blijft dan zo veel moois liggen, terwijl de aanloop van een emotionele quote misschien wel mooier is dan de quote zelf."

'Mooi als dat masker verdwijnt'

De presentator kon zijn Shownieuws-ervaring goed gebruiken bij zijn eigen programma. "Ik heb geleerd dat interviewen vooral gaat over luisteren en niet over leuke vragen stellen. Als je naar iemand luistert, ontstaat er een gesprek."

Het Shownieuws-gezicht heeft naar eigen zeggen een grote interesse in mensen. "Ik merk dat ze zich snel vertrouwd en op hun gemak voelen bij mij. BN'ers zijn natuurlijk getraind om voor de camera te verschijnen, dus dan is het mooi als dat masker verdwijnt en je een moment van emotie ziet, of dat nou blijdschap is, verbazing of een traan."

Van Plateringen hoopt dat zijn eigen programma de kijkers kan vermaken. "Ik voel me verantwoordelijk voor de kijkers. Mijn droom komt uit dat ik dit mag maken, maar dat is voor de kijkers niet interessant, die willen een leuk uurtje hebben. Het enige wat ik kan doen is mijn best en met het team zorgen dat het een mooi programma wordt."