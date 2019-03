Özcan Akyol zal binnenkort een aflevering van De Wereld Draait Door presenteren. De presentator was dinsdagavond te gast in de uitzending, waar hij van Matthijs van Nieuwkerk de vraag kreeg om de presentatie van de talkshow eenmalig over te nemen.

De presentator en columnist was te gast vanwege zijn nieuwe programma Eus in Medialand, waarin hij op zoek gaat naar de mediakloof tussen de Randstad en de provincie.

Over De Wereld Draait Door zegt Akyol dat de gasten in dit programma "een opleiding hebben genoten, bepaalde voorkeuren hebben en misschien een beetje links zijn ingesteld". "Maar er is ook een andere grote groep van de bevolking die andere voorkeuren kennen", stelt hij.

Hierop vroeg Van Nieuwkerk aan Akyol of hij de presentatie van de talkshow eens zou willen overnemen. Hij mag dan ook de gasten van het programma uitkiezen.

De columnist antwoordde dat hij hierover zou willen nadenken. Iets later deelde hij een tweet waarin hij bevestigt "die 'andere' uitzending van DWDD te gaan maken".

Het is nog niet bekend wanneer Akyol als presentator van de dagelijkse talkshow te zien zal zijn. Zeker is dat Van Nieuwkerk in deze uitzending tafelgast zal zijn, iets wat hij in de aflevering van dinsdag al beloofde.