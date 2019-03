Patty Brard heeft een exclusief contract getekend bij Talpa. De presentatrice zal zeker de komende vier jaar aan de slag gaan voor de zenders die horen bij het netwerk.

"Ik kom terug op het oude nest", vertelt Brard dinsdag in 6 Inside. "Het voelt als thuiskomen." RTL laat in een reactie aan NU.nl weten "blij te zijn voor Patty" en wenst haar veel succes bij Talpa.

De 63-jarige Brard zal Albert Verlinde vervangen in 6 Inside als hij bijvoorbeeld wegens vakantie niet aanwezig is. Ze zal ook toegevoegd worden aan het presentatieteam van Shownieuws. De presentatrice deed de presentatie van dit programma al eerder.

"Later dit jaar ga ik nieuwe programma's doen, maar daarvoor ga ik binnenkort om de tafel. Daar kan ik nu nog niets over zeggen", aldus Brard. Vanaf maandag 18 maart zal zij voor het eerst te zien zijn naast Jan Versteegh in het entertainmentprogramma. Een paar weken later zal zij Shownieuws presenteren. Ook gaat ze aan de slag voor NET5.

'Zender heeft grote waardering voor mij'

Brard verving eerder eenmalig Verlinde in 6 Inside. "Dat beviel goed en daarna ben ik door Talpa benaderd met als gevolg dat ik nu bij SBS6 een mooi scala aan mogelijkheden krijg. Hieruit blijkt dat de zender een grote waardering voor mij heeft."

De overstap van Linda de Mol van RTL naar Talpa, het bedrijf van haar broer John de Mol, was voor Brard de "doorslaggevende factor" om een overstap te maken. Ook het feit dat de voormalige RTL-programmadirecteur Erland Galjaard als strategisch adviseur in dienst ging bij Talpa, speelde voor de presentatrice mee.

Brard werd eerder ontslagen bij SBS

Eerder liepen onderhandelingen van Brard met RTL stuk. Het bedrijf en de presentatrice stelden begin 2019 dat zij een exclusief driejarig contract zouden hebben getekend, maar dat bleek later toch niet het geval te zijn. Momenteel presenteert Brard Hotter Than My Daughter op RTL 4.

Eerder was zij van 2007 tot 2011 te zien op SBS, waar ze Shownieuws presenteerde. Ze maakte daarna enkele programma's voor RTL, om in 2013 weer terug te keren naar SBS om daar onder meer Bonje met de Buren te presenteren. In 2017 werd ze bij de zender ontslagen, omdat ze niet meer bij SBS zou passen.