Radiozender SLAM heeft een vrouwelijke dj toegevoegd aan het presentatorenteam. Nadine Roos zal op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 13.00 uur een programma presenteren.

De dj was de winnaar van het radio-opleidingstraject Q-college 2018. Ook onder anderen Joey van der Velden en Joost Burger zijn te horen op de dancezender.

"Het is echt een droom die uitkomt voor mij", vertelt Roos aan NU.nl. "Ik ben heel dankbaar dat SLAM mij die kans wil geven."

De dj noemt de sfeer binnen het radiostation "enorm goed". "Ik voel me erg welkom als eerste vrouw, het voelt dan ook niet alsof dat heel erg benadrukt wordt."

Eerder was dj Kristel van Eijk werkzaam voor de zender, maar dit was voor de naamswijziging van SLAM!FM, dat werd veranderd in SLAM. Zij verliet de zender in 2009. Roos is de eerste vrouwelijke dj die werkt voor SLAM.