Tess Milne presenteerde in 2012 het programma Sterren Springen en is daar achteraf niet zo blij mee. In gesprek met Veronica Magazine noemt ze het "verschrikkelijk".

"Dat programma paste eigenlijk niet bij me", aldus de 31-jarige Milne, die inmiddels programma's als Willem Wever presenteert.

"Ik zal nooit vergeten dat mijn vader, een droge Engelsman die als accountant werkte en hooguit naar Tegenlicht keek, op de eerste rij zat toen Patty Brard zo hard in het water viel. Dat hij speciaal voor mij naar die studioshow kwam, was echte vaderliefde."

Van het presenteren van Willem Wever wordt Milne wel echt gelukkig. De presentatrice is naar eigen zeggen soms nieuwsgieriger dan de kinderen die hun vragen insturen. "Ja, soms ben ik zelfs té nieuwsgierig, dan zegt de regisseur: 'Rustig, Tess!'"

"Dat had ik bijvoorbeeld toen we een scène uit Star Wars gingen naspelen, want ik ben megafan van die films. Soms denk ik weleens: ik ben nooit uit die nieuwsgierige fase gekomen die kinderen hebben."