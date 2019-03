Rutger Bregman, de Nederlandse journalist en historicus die door Fox News-presentator Tucker Carlson een "idioot" werd genoemd, is door komiek Trevor Noah uitgenodigd als gast in zijn talkshow. Bregman is maandag te zien in het Amerikaanse programma.

Dat blijkt uit de aankondiging van The Daily Show with Trevor Noah, die maandag door zender Comedy Central is gedeeld.

De Correspondent-journalist Bregman werd eind februari geïnterviewd door Carlson vanwege zijn toespraak op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. Daar zei de Nederlander dat rijke mensen meer belasting zouden moeten betalen.

De Amerikaan begon vol goede moed aan het gesprek. Hij wilde het met de journalist hebben over rijke mensen en bedrijven die belasting ontduiken.

Bregman leek echter niet van plan om zomaar mee te werken en uitte al vrij snel kritiek op Fox News: "De meeste mensen in Davos en hier bij deze zender worden betaald door miljardairs. Jullie mogen dit soort dingen niet zeggen. Het is goed dat jij het eindelijk hierover wil hebben, maar jij bent geen onderdeel van de oplossing, maar van het probleem."

'Je bent een idioot'

De Nederlandse historicus beschuldigde alle Fox-presentatoren van het aannemen van geld van de allerrijksten om in ruil daarvoor bepaalde onderwerpen niet te bespreken. Daarna noemde Carlson Bregman een "idioot" en praatten de twee vooral door elkaar heen.

"Waarom rot je niet gewoon op? Met je kleine hersens. Je bent een idioot", zei de presentator tegen Bregman. "Ik probeerde je een platform te geven, maar je bent te vervelend."

Het fragment werd niet uitgezonden op Fox, maar Bregman besloot later het fragment toch te delen.