Documentaire: 3Doc: Voor het donker wordt

21.20-22.25 uur op NPO3

De zusjes Lotte (18) en Roos (16) Klaver hebben beiden het syndroom van Usher. Dat betekent dat ze binnenkort niet alleen doof, maar ook blind worden. Hoe snel dat gaat, is niet bekend. Maar ze zien en horen nu al een stuk slechter dan hun leeftijdsgenoten. Hoe gaan deze twee levenslustige meiden om met hun ontwikkeling naar volwassenheid, terwijl de tijdbom van doof- en blindheid onverbiddelijk doortikt?

Kookprogramma: Herman Tegen De Rest

21.30-22.30 uur op RTL 4

Herman den Blijker gaat in Portugal de strijd aan met Nigel van der Horst, op Instagram beter bekend als de 'Chef met lef'. De Nederlandse chef-koks maken in Lissabon een traditionele sopa rica de peixes, oftewel een 'rijke vissoep'. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Informatief programma: Eus in Medialand

21.05-21.45 uur op NPO2

Özcan Akyol, oftewel Eus, reist door Nederland om na te gaan hoe het komt dat de landelijke media veel meer aandacht hebben voor gebeurtenissen in de Randstad dan voor kwesties in de provincie.

Film: Calendar Girls

20.30-22.40 uur op SBS9

Als de man van Annie (Julie Walters) overlijdt aan leukemie, komt haar vriendin Chris (Helen Mirren) op het originele idee om geld in te zamelen voor een bank in de wachtruimte van het ziekenhuis. Dit doen ze door met hun damesvereniging een naaktkalender te maken.

Film: For a Few Dollars More

22.40-1.25 uur op RTL 7

In dit vervolg op A Fistful of Dollars slaat premiejager Monco (Clint Eastwood) de handen ineen met concurrent Douglas Mortimer (Lee Van Cleef) bij de jacht op een ontsnapte desperado.

