1,59 miljoen mensen hebben zondag gezien hoe Kjeld Nuis in Salt Lake City het wereldrecord op de 1.500 meter verbeterde. Het is een van de best bekeken uitzendingen van de dag.

Nuis brak het wereldrecord op de 1.500 meter met een tijd van 1.40,17 en deed een dag eerder al hetzelfde met het wereldrecord op de 1.000 meter. Hij klokte toen 1.06,18.

Ook het verslag van het WK shorttrack is zondag goed bekeken: naar de uitzending bij NPO1 keken 632.000 mensen.

De liveverslagen van de wedstrijden in de Eredivisie staan ook in de dag top 25 van Stichting KijkOnderzoek. Naar de wedstrijd Ajax-Fortuna Sittard die eindigde in 4-0 keken 546.000 mensen, naar Vitesse-Feyenoord (1-1) keken 402.000 mensen.

Het best bekeken programma van zondag is De Luizenmoeder, waar 2,98 miljoen mensen naar keken.