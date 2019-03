In de laatste aflevering van Wie is de Mol blikte Nielson zaterdagavond lachend terug op de parkeergeldopdracht uit de vijfde aflevering. "Ik heb nog steeds nachtmerries", zei hij aan tafel bij Rik van de Westelaken.

Let op: dit artikel bevat spoilers

Bij de betreffende opdracht moesten kandidaten woorden maken met letters die op rijdende auto's voorbij kwamen. Als singer-songwriter wist Niels Littooij, zoals de zanger echt heet, dat hij de uitgelezen man zou zijn om met taal te puzzelen. Merel Westrik had zich echter een sleutelpositie op de uitkijktoren verschaft.

"Ik wilde zó graag daarboven staan", verzuchtte de zanger bij de ontknoping van Wie is de Mol in het Amsterdamse Vondelpark. Westrik, die de saboteur van het spel bleek te zijn, wist uiteindelijk de winst bij het spel tot een minimum te beperken.

Robèrt van Beckhoven dwarsboomt plan van De Mol

Westrik maakte uitsluitend vijfletterwoorden, omdat die het minste geld opleverden en het meeste tijd kostten. Grappend vertelde de journaliste wel dat Robèrt van Beckhoven nog roet in het eten gooide, door onverwachts de toren te beklimmen en een woord met zeven letters te maken: 'slordig'.

Vooral Jamie Trenité was vol verbazing over de ontknoping van de avond. Hij gaf aan dat hij juist Merel zo goed in de gaten had gehouden. "Ik heb haar zelfs dronken ondervraagd. Ik dacht dat ik het heel erg zou vinden, maar ik vind het ook echt geweldig. Ik heb alles gedaan om die vraag uit haar te krijgen, en het is me echt niet gelukt."

Westrik besloot de avond door alle kandidaten te bedanken met een aandenken. "Ik heb ongelooflijk hard genoten van dit avontuur", vertelde ze. "De groep was zo leuk en zo gezellig. Daarom was het soms ook wel fijn om juist wat meer geld te verdienen en dan zo blij en warm onthaald te worden door iedereen."

De RTL-journaliste vertelde dat ze voor haar vak altijd nieuws brengt op basis van feiten, en daar nu voor een keer van af kon wijken. "Als Mol hoefde ik nu eens niet de waarheid te vertellen. Lekker liegen, lekker bedriegen. Een beetje spelen met m’n medekandidaten. Dingen die ik normaal gesproken niet doe. En die zijn soms heel leuk."