De beloning die Matthijs van Nieuwkerk krijgt voor het presenteren van College Tour past binnen de maximale beloningsnorm die de presentator met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft afgesproken. Dat heeft zijn werkgever, BNNVARA, zaterdag laten weten.

De SP wil dinsdag minister Arie Slob (Media) aan de tand voelen over de beloningskwestie. Kamervoorzitter Khadija Arib moet nog besluiten of zij de vraag toelaat in het vragenuurtje.

De Telegraaf meldt zaterdag op basis van anonieme bronnen dat Van Nieuwkerk zijn topsalaris behoudt nu de NTR het programma College Tour na twaalf jaar niet meer in eigen huis produceert, maar via productiemaatschappij MediaLane van Iris van den Ende.

Van Nieuwkerk behoort tot de veelverdieners bij de publieke omroep, maar kan na de zomer bij de NPO nog 'slechts' 194.000 euro op jaarbasis verdienen met de presentatie van de talkshow De Wereld Draait Door. Volgens de bronnen van De Telegraaf verdient Van Nieuwkerk enkele tonnen extra door de uitbetaling van zijn salaris voor College Tour via MediaLane te laten verlopen.

BNNVARA zegt dat er geen sprake is van nieuwe salarisconstructie

Leonie Kruisinga, communicatieadviseur van BNNVARA, laat in een reactie aan NU.nl weten dat er geen sprake is van een nieuwe salarisconstructie. "We snappen dat de SP aanslaat op de berichtgeving in De Telegraaf, alleen is deze onjuist. Zolang het huidige contract van Matthijs van Nieuwkerk loopt (dit eindigt overigens niet deze zomer, red.), geldt de maximale beloning die is afgestemd met de NPO. Wanneer Matthijs op dit moment een ander programma presenteert, zoals College Tour, moet vervolgens de beloning die hij voor die klus ontvangt, passen binnen dat goedgekeurde bedrag."

Kruisinga vervolgt: "Of hij nou wordt betaald door een andere omroep of door een buitenproducent, dat maakt geen verschil. Er is dus geen sprake van een 'constructie' - álle betalingen, via welke route ook, moeten door ons worden verantwoord."

"College Tour is een samenwerking tussen de NTR, BNNVARA en MediaLane", besluit Kruisinga. "Matthijs werkt graag met zijn eigen team en bij MediaLane werkt een aantal mensen dat hij graag in zijn team heeft. De NTR heeft ook een goede relatie met MediaLane. Gezien de korte voorbereidingstijd voor de nieuwe reeks was een combinatie van NTR en MediaLane de beste oplossing voor deze productie."

Volgens BNNVARA past de beloning van Van Nieuwkerk binnen de maximale beloningsnorm die de presentator heeft afgesproken met de publieke omroep.

SP-Kamerlid Peter Kwint reageerde eerder via Twitter op het Telegraaf-bericht. "Al een keer of vijf diende ik een voorstel in om dit soort ontwijkingsconstructies op het Mediapark te verbieden. Als je bij de publieke omroep wil werken doe je dat voor minder dan een minister."

Oproep afspraken te maken

Kwint diende in 2017 met GroenLinks en de PvdA al een motie in om te voorkomen dat presentatoren van de NPO zich via een productiemaatschappij laten inhuren om zo meer te verdienen dan een ministerssalaris. In de motie riepen de partijen de minister op om met de publieke omroep afspraken te maken zodat niemand bij de publieke omroep meer kan verdienen dan het maximum dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens.

De motie werd destijds nipt verworpen met 76 stemmen tegen. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen. Kwint: "74 van de 150 Kamerleden zijn er al voor om de omzeilingsconstructies waarmee mensen van belastinggeld schathemeltjerijk worden op het Mediapark te verbieden. De vraag is welke coalitiepartij het eerst om gaat."

Van Nieuwkerk volgt Twan Huys op als presentator van College Tour. Het nieuwe seizoen beslaat vijf afleveringen en begint zondag 19 mei op NPO1.