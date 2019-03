In de controversiële documentaire Leaving Neverland vertellen Wade Robson en James Safechuck over hun relatie met popicoon Michael Jackson, die de twee jongens jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Wat vonden de recensenten van de vier uur durende documentaire, die vrijdagavond bij NPO3 te zien was? Een overzicht van de belangrijkste besprekingen.

NRC - 4 sterren

"Jackson is een van de grootste popsterren aller tijden, en dus groeit de uitzending van de documentaire uit tot een media-evenement, inclusief demonstraties van fans en nagesprekken van Oprah Winfrey (in de VS) en hier Janine Abbring. De rustige, genuanceerde documentaire leent zich slecht voor een mediacircus. En het is jammer dat in de ruis eromheen de schuldvraag overheerst. Na het zien van de film blijft er iets anders hangen dan de vraag wie er gebaat is bij een postume lastercampagne. Leaving Neverland is een diepgravende beschouwing over kindermisbruik, de loyaliteit die kinderen voelen jegens de daders, en hoe misbruik slachtoffers kapotmaakt en families uiteenscheurt."

De Volkskrant - geen sterrenwaardering

"'Hebben ze dat soms met elkaar afgestemd?', vraagt iemand in de pauze, als we naar buiten schuifelen. Iemand mompelt iets over valse herinneringen."

"Dit halfhartige verzet verstomt tijdens deel twee, waarin Robson en Safechuck vertellen hoe de tijd met Jackson zijn weerslag had op hun volwassen levens, en waarom ze hem verdedigden: ze hielden van hem. De fragmenten waarin Michaels advocaten andere jongens die Michael beschuldigden verdacht maken, zijn ook confronterend voor de kijker zelf: die tactiek was zo effectief, dat ze zelfs in 2019 nog doorwerkt in een Nederlands bioscoopzaaltje. Safechuck en Robson zijn dan al driedimensionale mensen, die je maar moeilijk weer plat kunt vouwen tot geldwolven. Zo is Leaving Neverland niet alleen het relaas van twee mannen die zeggen misbruikt te zijn (en die ik geloof), maar gaat de film ook over de complexiteit van misbruik, en de supersterrenstof die het publiek een waas voor de ogen toverde."

Rolling Stone - geen sterrenwaardering

"Door deze mannen een podium te geven, heeft deze documentaire duidelijk een kant gekozen. Toch is het moeilijk om van je af te schudden hoe grondig de geschiedenis van aantijgingen wordt gebracht, in al z'n persoonlijke details."

"De film laat zien hoe seksueel misbruik psychologische littekens achterlaat, hoe roem verleidelijk genoeg kan zijn om morele kompassen te vervormen (vooral met oog op de ouders) en hoe ingewikkeld het kan zijn als je van iemand houdt die je pijn zou kunnen doen. Het is ook een portret van een man die voor veel mensen veel dingen was, en over hoe dat beeld misschien niet hetzelfde is als wat sommige mensen willen geloven."

The Guardian - 4 sterren

"Wat de waarheid ook mag zijn, als documentaire is het een verbazingwekkend werk. Terwijl de film meedogenloos ingehouden en niet sensatiebelust is, lukt het beter dan alle andere genre-genoten om de aandacht bij de getuigenissen te houden. Beelden van Jackson zijn vrijwel volledig beperkt tot dat van hem met de jongens op het podium, privégesprekken tussen hen, en familiekiekjes. Hij krijgt nooit de ruimte om het verhaal te domineren."

"Laten we hopen dat Leaving Neverland, en de veranderende tijden die deze docu de ruimte hebben gegeven, deel uitmaken van een diepe en blijvende zuivering."

Variety - geen sterrenwaardering

"Eén element van Leaving Neverland blijft grotendeels onderbelicht: wat er zich in het hoofd van Michael Jackson zelf afspeelde. Dat biedt ruimte voor speculatie over wat hem heeft gemaakt tot het roofdier zoals hij nu wordt afgeschilderd. Dat gezegd hebbende, is het moeilijk om te ontsnappen aan het gevoel dat zijn vroegtijdige dood mogelijk is voortgekomen uit de jaren dat hij als vermeend misbruiker door het leven ging."

