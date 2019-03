De muziek van Michael Jackson wordt aanzienlijk minder gedraaid op de Amerikaanse radio na de uitzending in de Verenigde Staten van de spraakmakende documentaire Leaving Neverland.

Ook het aantal downloads en streams van de muziek van de in 2009 overleden 'King of Pop' is behoorlijk afgenomen. Dat meldt Billboard op basis van onderzoek door Nielsen Music.

In de vier uur durende documentaire, afgelopen weekend uitgezonden op de Amerikaanse zender HBO, staat het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door de zanger centraal.

Na de uitzending werd de muziek van Jackson 13 procent minder vaak gedraaid dan een week eerder. Ook de aantallen gestreamde en gedownloade liedjes daalden, beide met ongeveer 5 procent.

Muziek Jackson al door enkele radiozenders geboycot

Drie grote radiostations in Canada maakten eerder deze week bekend te stoppen met het draaien van muziek van Jackson. De regionale omroep NH kondigde dinsdag als eerste zender in Nederland een boycot van de 'King of Pop' aan. Die duurt in ieder geval een paar weken.

De documentaire werd vrijdagavond op de Nederlandse en Belgische televisie uitgezonden. In Nederland trok Leaving Neverland 609.000 kijkers. De VPRO zond de documentaire uit op NPO3.

Om context en uitleg te geven over de film en de impact ervan, werd het programma voorafgegaan, onderbroken en afgesloten met een studiogesprek onder leiding van Janine Abbring.