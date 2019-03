The Voice of Holland en de twee spin-offs The Voice Kids en The Voice Senior zullen ook de komende drie jaar te zien zijn op RTL4. Eerder gingen er geruchten dat de talentenjachten mogelijk worden uitgezonden op SBS, nadat John de Mols Talpa Network de zendergroep kocht.

Het gaat om alle drie de formats: de 'reguliere' The Voice, The Voice Kids en The Voice Senior, meldt RTL vrijdag in een persbericht. Deze zullen "minimaal" de komende drie jaar bij RTL te zien zijn.

Krabbé blijft het programma presenteren en zal dit doen met Chantal Janzen. Hij werd voorheen bijgestaan door Wendy van Dijk, die in januari overstapte naar SBS.

The Voice Kids zal Krabbé presenteren met Jamai Loman en in The Voice Senior is hij te zien met Lieke van Lexmond. Dit laatstgenoemde programma zal in augustus te zien zijn, in november gevolgd door het tiende seizoen van The Voice of Holland. Na afloop hiervan zal The Voice Kids worden uitgezonden.

Wie als coaches te zien zijn in de talentenjacht wordt later bekendgemaakt, meldt RTL.

'Edities hebben eigenheid die bij RTL past'

"Als er een format is dat fans kent van alle leeftijden, dan is het wel The Voice", zegt RTL-directeur Sven Sauvé.

"Alle drie de edities hebben een eigenheid die past bij RTL en daar hebben we samen met Talpa ook hard aan gebouwd de afgelopen tien jaar. Het zijn en blijven prachtige en sterke programma's, waarbij we van jong tot oud de kans geven hun droom waar te maken: een podium voor hun zangtalent."

De Mol voerde juridische gesprekken over mogelijke verhuizing

The Voice is een concept van John de Mols Talpa Productions. De mediamagnaat vertelde eerder dat hij bezig is om The Voice of Holland naar SBS te halen en voerde hier juridische gesprekken over. Hierbij zouden volgens De Mol 44 advocaten betrokken zijn geweest.

Sinds de zomer van 2017 is Talpa volledig eigenaar van SBS Broadcasting. Diverse grote namen en programma's van RTL zijn inmiddels verhuisd naar Talpa, onder wie Linda de Mol, het Voetbal Inside-team en Wendy van Dijk.

Het negende en vooralsnog laatste seizoen van The Voice of Holland werd eind februari gewonnen door Dennis van Aarssen. De 24-jarige zanger werd gecoacht door Waylon. Eerder wonnen Ben Saunders, Iris Kroes, Leona Philippo, Julia van der Toorn, OG3NE, Maan, Pleun Bierbooms en Jim van der Zee de talentenjacht.