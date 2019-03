Het negentiende seizoen van Wie is de Mol? zit erop. In de tiende en laatste aflevering, uitgezonden vanuit het Amsterdamse Vondelpark, werd zaterdagavond duidelijk wie het spel heeft gewonnen, wie de finale heeft verloren en natuurlijk wie vanaf het begin heeft geprobeerd om het spel te saboteren.

Let op: dit bericht bevat spoilers

De ontknoping bleef, zoals gebruikelijk, een goed bewaard geheim. Nadat de negende aflevering in een grote cliffhanger was geëindigd, kondigde Rik van de Westelaken zaterdagavond aan dat Merel Westrik de Mol van 2019 is. Sarah Chronis heeft de meeste vragen uit de laatste ronde goed beantwoord en is daarmee de winnaar van dit seizoen. Niels Littooij (bekend als zanger Nielson) moest genoegen nemen met de titel van verliezend finalist.

De makers namen ruim twintig minuten de tijd om de spanning voor de laatste keer op te voeren. Na een terugblik met de afvallers uit de eerste acht afleveringen en een herhaling van de cliffhanger uit aflevering negen, stapte Westrik naar voren om zichzelf als Mol te onthullen. Daarna bleek dat zowel Chronis als Littooij in de laatste ronde de juiste Mol hadden aangewezen. Nielson moest het echter met 34 punten afleggen tegen de 37 punten van Sarah.

'Het was een onvergetelijk avontuur'

Aan tafel met Van de Westelaken liet Westrik weten:"Het was een ongelooflijk, onvergetelijk avontuur. Je krijgt een unieke kans om het spel als bedrieger én kandidaat te spelen. Ik heb het aangepakt als een soort kameleon."

Ze legde daarbij uit dat ze zich soms expres rommelig of chaotisch gedroeg, om het volgende moment ook over te kunnen komen als een fanatieke deelnemer. "Heerlijk om één keer een ander leven te leiden", vertelde de RTL-journaliste. "Daar zal ik Wie is de Mol? altijd dankbaar voor zijn."