Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityshow: Very Cavallari

22.00-23.00 uur op E! Entertainment

Tien jaar na Laguna Beach en The Hills keerde Kristin Cavallari, inmiddels getrouwd met de voormalig American football-speler Jay Cutler en moeder van drie kinderen, met al haar drama terug op het tv-scherm. De start van haar sieraden- en lifestylemerk Uncommon James in Nashville was de perfecte aanleiding voor een eigen soap. Kristin keert in de eerste aflevering van het tweede seizoen terug naar Los Angeles, maar waarom?

Reportage: Tegenlicht

21.05-22.00 uur op NPO2

Sarah van der Lely is nog geen dag bezig met haar coschappen als het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart failliet wordt verklaard. De chaos is compleet en patiënten zijn de dupe. Met een kleine camera legt Van der Lely van binnenuit vast hoe het ziekenhuis op een fiasco afstevent en dat de directie, artsen en zorgverzekeraars ondertussen proberen te redden wat er te redden valt.

Documentaire: Extreme Wives

21.05-22.00 uur op Canvas

Er zit nogal een verschil tussen de rol van vrouwen in westerse landen en de rol van vrouwen in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Bij de Keniase Kuria-stam hebben de vrouwen een bijzondere en verbazingwekkend progressieve rol. Weduwes of gescheiden vrouwen kunnen hier zonder trammelant trouwen met een andere vrouw. Helaas kent de stam ook een heel controversiële traditie: vrouwenbesnijdenis.

Film: Definitely, Maybe

20.30-22.40 uur op SBS9

Will Hayes, het personage van Ryan Reynolds, zit midden in een scheiding en krijgt van zijn dochter de vraag hoe hij haar moeder heeft ontmoet. Hij geeft haar geen antwoord, maar drie mogelijkheden.

Film: The Hangover Part II

20.30-22.35 uur op Veronica

Dit vervolg laat de succesformule niet los. Dit keer is tandarts Stu Price (Ed Helms) de aanstaande bruidegom. Twee dagen voor de bruiloft op een Thais eiland gunnen Price, Alan Garner (Zach Galifianakis), Phil Wenneck (Bradley Cooper), Doug Billings (Justin Bartha) en het broertje van de bruid zichzelf één biertje. Daarna ontwaken er drie in een shabby hotel in Bangkok.

