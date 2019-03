Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Dark Heart

20.35-22.10 uur op Canvas

Inspecteur William Wagstaffe onderzoekt de dood van verpleegster Sofie Cerna. Als in haar flat DNA wordt aangetroffen van een jongen die al zeven jaar vermist is, staat de politie voor een raadsel.

Heb je genoten van de spanning? Kijk dan ook naar dit lijstje met de beste tv-detectives

Amusement: Frans Bauer in China

21.45-22.35 uur op NPO1

Frans en zijn vrouw Mariska sluiten hun leerzame reis af in Peking. Het stel is dit jaar tien jaar getrouwd en besluit dat te vieren door elkaar opnieuw het jawoord te geven, maar dan op traditionele Chinese wijze. Zo'n ceremonie gaat er alleen nét even iets anders aan toe dan in Nederland.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in maart

Spelshow: Wie is de Mol?

20.30-21.45 uur op NPO1

In de afgelopen weken kwam van alles voorbij: geen executie, een dubbele executie, gejatte jokers, Sarah die er weer niets van begreep, groot puntenverlies na de exits van Jamie en Rick Paul, kijkcijferrecords voor Moltalk en Sinan die niets, maar dan ook echt niets deed. De finale vindt traditiegetrouw plaats in Amsterdam. Wie is de Mol?

Film: The Selfish Giant

23.45-1.05 uur op NPO2

In het speelfilmdebuut van Clio Barnard zien we hoe de straatarme tieners Arbor en Swifty zich staande proberen te houden. Terwijl Arbors verslaafde broer alles bij elkaar jat en Swifty's sloebervader zelfs zijn bank verkoopt, werken de vrienden zich het schompes om oud ijzer te verzamelen en verkopen. Zo belanden ze in de levensgevaarlijke koperdiefstal. Deze hartverscheurende dramafilm zal ongetwijfeld voor wat tranen zorgen.

Zin om nog meer te huilen? Kijk dan naar dit lijstje met zes films om flink bij te huilen

Film: Witness

21.15-23.05 uur op Eén

Wanneer het jongetje Samuel (Lukas Haas) getuige is van een moord, raakt de stadse politieagent John Book (Harrison Ford) bij de zaak betrokken. Hij leeft een tijdje bij de amish en wordt verliefd op Samuels moeder Rachel (Kelly McGillis). Book kan echter niet blijven, want zijn moderne opvattingen stroken niet met die van de amish.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen