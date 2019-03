Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Leaving Neverland

20.05-0.05 uur op NPO3

'Over de doden niets dan goeds' gaat niet bepaald op voor Michael Jackson, die in Leaving Neverland beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In deze vier uur durende aanklacht getuigen twee mannen, ex-danser Wade Robson en Jimmy Safechuck - met wie Jackson in een Pepsi-reclame te zien was - uitgebreid over de manier waarop zij als kind door de popster verwend, verleid en misbruikt werden.

Realityserie: The Bi Life

22.00-23.00 uur op E! Entertainment

In The Bi Life, een soort Love Island, werden tien weken geleden negen singles in een Spaanse villa gedeponeerd om het nachtleven van Barcelona onveilig te maken. Courtney Act maakt vanavond bekend wie van hen iemand heeft gescoord en wie niet.

Film: HULK

20.30-23.15 uur op RTL 7

Als groene sloper is de Hulk subtieler dan je denkt. Bruce Banner (Eric Bana) is prima als de wetenschapper, die door een bombardement aan gammastralen te kampen krijgt met een probleem. Telkens als hij kwaad wordt, ziet hij groen van woede en ramt hij alles in elkaar.

Serie: Flikken Maastricht

20.35-21.30 uur op NPO1

Wie Frieda Mechels vanavond opeens weer door het beeld ziet wandelen, hoeft niet aan zichzelf te gaan twijfelen: NPO1 herhaalt de komende weken het achtste seizoen van Flikken Maastricht, waarin Wolfs voor het eerst te maken krijgt met zijn toekomstige aartsvijand: officier van justitie Jens Bols.

Film: Little Fockers

20.30-22.35 uur op RTL 8

Na tien jaar lijkt Greg Focker (Ben Stiller) eindelijk geaccepteerd te zijn door zijn achterdochtige schoonvader Jack Byrnes (Robert De Niro). Maar als de jonge vader van twee Fockertjes gaat bijklussen in een farmaceutisch bedrijf, met de mooie Alba als collega, krijgt zijn schoonvader weer argwaan.

