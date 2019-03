Rik van de Westelaken neemt ook volgend seizoen de presentatie van Wie is de Mol? voor zijn rekening. Dat maakte de presentator een dag voor de finale van de editie van 2019 bekend.

In gesprek met Gerard Ekdom op Radio 10 antwoordde Van de Westelaken bevestigend op de vraag of hij volgend seizoen weer het programma aan elkaar praat. "Ja!"

"Tenminste, niemand heeft nog tegen mij gezegd dat het niet zo is, en we zitten al druk in de voorbereidingen voor seizoen twintig. Dus ik ga ervan uit dat het de bedoeling is dat ik ook meega."

Over zijn eerste seizoen als presentator was Van de Westelaken zeer te spreken. "Het is heel goed bevallen. Een mooi avontuur. Mijn handen jeuken om er een nog mooier seizoen van te maken volgend jaar. Ik heb er heel veel zin in."

Zaterdagavond vindt de livefinale van Wie is de Mol? plaats vanuit Vondel CS in Amsterdam. NPO1 doet vanaf 20.30 uur verslag.