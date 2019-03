Piet Paulusma is ervan overtuigd dat de drastische opwarming van de aarde verontrustend is, maar wil tegelijkertijd een open dialoog met klimaatsceptici voeren.

"Ik nodig die mensen vaak even uit. Dan laat ik ze alle lijstjes zien van records. Die opwarming is er. Over het menselijke aandeel daarin kun je met elkaar praten, maar laat mensen in hun waarde", zegt hij in de podcastversie van In de auto met tegen NU.nl.

"Er zijn mensen, én wetenschappers, die daar nou eenmaal anders over denken."

'Je kan er niet omheen'

"Voordat ik bij SBS werkte, gaf ik al lezingen waarin die opwarming centraal stond. Ik vertelde toen dat er in het verleden ook klimaatveranderingen hebben plaatsgevonden. Men zegt, ik was er niet bij, dat dit werd veroorzaakt door zware meteorieteninslagen en aardbevingen. Dat er golfbewegingen in het klimaat plaatsvinden, zou best waar kunnen zijn. Maar de aarde is sinds het einde van de jaren tachtig zo snel aan het opwarmen, dat is verontrustend."

Volgens Paulusma, die zich al decennia met het klimaat en het weer bezighoudt, is het slechts een kwestie van tijd voordat er bij de meerderheid van de mensen een bewustwording ontstaat: "We hebben afgelopen zomer extreme weersomstandigheden meegemaakt. Je kan er niet omheen."

Paulusma zegt in zijn 23 jaren omvattende carrière als weerman bij SBS6 altijd voldoende ruimte te hebben gehad om de klimaatveranderingen in zijn weerberichten aan te stippen: "Dat gebeurt regelmatig. De gemiddelde SBS-kijker merkt die extremiteiten ook op."