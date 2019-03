Art Rooijakkers wordt het gezicht van een "vrolijk zomeravondprogramma" dat vanaf juli wordt uitgezonden op RTL 4. Dat bevestigt RTL donderdag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

"We zijn bezig met de ontwikkeling van een vrolijk zomeravondprogramma met Art", vertelt een woordvoerder. Een titel van de talkshow is nog niet bekend, wel dat het vanaf juli acht weken lang om 22.30 uur te zien is bij RTL 4.

De woordvoerder benadrukt dat het niets te maken heeft met het stoppen van RTL Late Night, dat afgelopen maandag per direct werd stopgezet. "Het stond al langer op de planning om dit programma in de zomermaanden uit te zenden."

Binnenkort zal meer bekend worden gemaakt over de invulling van het nieuwe programma. Vanaf dinsdag is het realityprogramma Een Nieuw Leven In De Zon te zien op het 22.30-tijdslot op RTL 4, en in april wordt dat opgevolgd door de quiz De Zwakste Schakel met Bridget Maasland.

Rooijakkers maakte in maart 2018 bekend over te stappen van AVROTROS naar RTL. De presentator was zeven jaar werkzaam bij de publieke omroep. In die tijd won hij met het programma Wie is de Mol? in 2013 de Gouden Televizier-Ring. Hij presenteerde op RTL 4 eerder de quiz Holland-België.

Programma Huys sinds dinsdag niet meer te zien

Maandag werd bekend dat RTL Late Night met Twan Huys na een half jaar per direct van de zender werd gehaald.

In september nam Huys de plek van Humberto Tan in. Volgens RTL-directeur Sven Sauvé hebben meerdere omstandigheden aan die beslissing bijgedragen.

"Het programma is afhankelijk van heel veel factoren. Factoren voor de schermen, factoren achter de schermen en het concurrentieveld waarin je opereert. En we kunnen concluderen dat al die factoren niet goed zijn samengekomen om een succesvol programma neer te zetten."