Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Serie: Break Free

20.55-21.40 op NPO 3

Het vierde seizoen van Break Free, waarin Chris Zegers jonge, verongelukte wereldreizigers portretteert, staat volledig in het teken van vijf passagiers van de boven Oekraïne neergehaalde vlucht MH17. De serie trapt af met de 22-jarige Tallander uit het Gelderse Brummen. Om te vieren dat hij bevorderd is tot soldaat eerste klas, boekt hij een ticket naar zijn op Bali wonende broer Julian. Vijf jaar na de ramp gaan zijn broers Olly en Julian Tallander achterna. Ze hopen zijn droom in vervulling te laten gaan: het beklimmen van de hoogste vulkaan op Bali.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van waarde

20.25-20.55 op NPO 3

Steeds vaker verschijnen er malle ingrediënten op het etiket van je slavink of gehaktbal. Maar wat moet bamboevezel in je vlees? Het blijkt dat producenten zich in bochten wringen om E-nummers op het etiket te vermijden.

Amusement: De mannen van taal

20.30-21.55

Onder leiding van Kim-Lian van der Meij worden in het programma De mannen van taal bekende hits van een Nederlandse tekst voorzien en zijn er aanvullende opdrachten als rijmen onder dwang.

Film: The Sweetest Thing

22.40-00.20 op NET5

Tijdens een avondje stappen wordt Cameron Diaz verliefd op een man, die ze later samen met hartsvriendin Christina Applegate gaat opzoeken.

Film: Free Willy

20.30-22.40 op SBS9

De van huis weggelopen twaalfjarige Richter sluit vriendschap met orka Willy en leert hem de nodige kunstjes, waarna het dier uitgebuit wordt door de gierige eigenaar Ironside.