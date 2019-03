Disney zou van plan zijn om zijn streamingdienst Disney+ eerst in Nederland uit te brengen. Volgens The Information wil het mediabedrijf Nederland gebruiken om de dienst technisch te testen.

Volgens ingewijden van de Amerikaanse nieuwssite is Disney van plan om de streamingdienst op een onbekend moment in 2019 in Nederland uit te brengen. Later in het jaar zou Disney+ ook beschikbaar moeten worden in de Verenigde Staten.

Met de stap zou Disney willen voorkomen dat het betreden van de competitieve Amerikaanse markt gepaard gaat met technische problemen. In de VS zijn meerdere grote streamingdiensten actief, zoals Netflix, Hulu en Amazon Prime Video.

Met Disney+ wil het mediabedrijf een eigen platform aanbieden, waar onder meer films uit de Marvel- en Star Wars-franchises te zien zullen zijn. In april maakt Disney meer informatie over zijn streamingdienst bekend.