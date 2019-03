Over een kleine twee weken is de lente officieel begonnen. Om alvast in de stemming te komen, deelt NU.nl de leukste podcasts die in grote of kleinere mate te maken hebben met het aanbrekende nieuwe seizoen.

Vroege Vogels in 30 minuten

Denk je aan de lente, dan denk je aan zingende en fluitende vogels. Die komen volop aan bod in het radioprogramma Vroege Vogels. In deze podcast hoor je de hoogtepunten uit de wekelijkse radio-uitzending, die worden samengevat in een half uur. De podcast wordt gepresenteerd door Henny Radstaak en Katinka Rus.

Beluister de podcast hier.

Spark Joy Podcast

De lente is voor veel mensen een uitgelezen moment om hun huis eens goed onder handen te nemen. En het maakt toch een stuk lekkerder schoon als alles opgeruimd is. In deze Engelstalige podcast geven Kristyn Ivey en Karin Socci advies hoe je je huis én leven kunt opruimen met de KonMari-methode, bedacht door opruimexpert Marie Kondo. Ivey en Socci ontvangen gasten en bespreken alle aspecten van een geordend leven in deze wekelijkse podcast.

Beluister de podcast hier.

A Mighty Love

Of je nu bezet bent of nog vrijgezel, in het voorjaar ervaren veel mensen lentekriebels. Demetrius Figuero is al ruim tien jaar aan het daten in New York en inmiddels een echte ervaringsdeskundige. Hij deelt advies op het gebied van daten, liefde en seks in zijn podcast, die inmiddels al ruim 150 afleveringen telt.

Beluister de podcast hier.

Gardeners' Corner

In deze podcast van de BBC bezoeken presentator David Maxwell en experts diverse tuinen, waar ze spreken met tuinmannen over allerlei trends op het gebied van tuinieren. De podcast wordt elke week op zaterdagochtend live gedeeld door presentatrice Cherrie McIlwaine, die op locatie uitzendt en daar ook gelijk luisteraars te woord staat die vragen hebben over hun tuin.

Beluister de podcast hier.