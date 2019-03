Tunahan Kuzu mag geen gasthoofdredacteurschap meer bij WNL vervullen, omdat de omroep vindt dat hij de persvrijheid in Nederland niet voldoende waarborgt.

"Drie weken geleden werd ik gebeld met het verzoek: 'Zou je ook gasthoofdredacteur willen zijn?' Drie dagen geleden kreeg ik het bericht dat het niet doorgaat. Ik zit hier als gast en dat is tekenend voor de samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van etnische en politieke achtergrond", zei Kuzu woensdagochtend in WNL-programma Goedemorgen Nederland.

"Het is een besluit geweest van onze hoofdredacteur die het niet passend vindt u als gasthoofdredacteur neer te zetten, na alle commotie die er is over uw aanvallen op de persvrijheid", reageert presentatrice Maaike Timmermans vervolgens.

"En u weet dat. We hebben dat met uw partij besproken en u heeft daarmee ingestemd."

'DENK lijkt persvrijheid niet te begrijpen'

Het actualiteitenprogramma nodigt iedere dag een andere politieke leider uit om de Provinciale Statenverkiezingen, die op 20 maart plaatsvinden, te bespreken.

WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zei tegen NRC dat hij besloot Kuzu toch niet als gasthoofdredacteur uit te nodigen, omdat DENK volgens hem "niet lijkt te begrijpen hoe de persvrijheid in Nederland werkt".

Kuzu liet het er in de uitzending niet bij zitten: "Ik weet niet wat de gedachte is. Ik vind dat we iedereen gelijke kansen moeten geven. Op het moment dat je opkomt voor je rechten in Nederland, word je door een aantal media zoals WNL weggezet als slachtoffer."

Timmerman besloot de discussie door te wijzen op eerdere uitspraken van Kuzu en andere DENK-politici: "Uw collega Öztürk zegt dat de pers de vierde macht is die gecontroleerd moet worden. U heeft WNL vaker geboycot door meningen van mensen bij ons aan tafel."

Kuzu mocht vervolgens alsnog uiteenzetten hoe DENK over actuele standpunten denkt.