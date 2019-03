Lex Uiting, een van de vaste gezichten van RTL Late Night, ontbrak maandag bij de laatste uitzending van het programma. Hoewel hij het "stoer" vindt dat Twan Huys besloot direct te stoppen, vindt hij ook dat de presentator meer verdiende.

"Ik vind per definitie dat de stekker er te vroeg is uit getrokken. Een journalistiek talent als Twan had zoveel meer verdiend dan dit", aldus de 32-jarige Uiting in gesprek met het AD.

Volgens de programmamaker was de beeldvorming rond het programma niet juist. "Veel mensen die ik kritiek hoorde uiten op het programma, haalden die kritiek uit de media. Ze gaven toe zelf niet eens naar Late Night te kijken."

Uiting ontbrak zelf bij de laatste aflevering, omdat hij in Limburg zat. "Daar aan tafel zitten, was nicht in Frage (uitgesloten, red.) en ik had wat privéafspraken in het zuiden. Maar ik twijfelde wel een beetje. Dit was natuurlijk heftig nieuws. Al was ik er alleen maar even achter de schermen."

Uiting werd maandagochtend door Huys zelf gebeld. "Twan wist het nog maar net en had zelf aangegeven meteen te willen stoppen. Dat snap ik helemaal. Superstoer. Zo hield hij toch de regie in handen."

Naar de laatste aflevering keken meer dan 700.000 mensen, maar gemiddeld zaten de kijkcijfers rond de 200.000. RTL zendt sinds dinsdagavond Een Nieuw Leven In De Zon uit tijdens het voormalige tijdslot van RTL Late Night.