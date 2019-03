Het programma College Tour keert definitief terug bij de NPO. Matthijs van Nieuwkerk neemt de rol van presentator over van Twan Huys, meldt het AD woensdag.

De eerste aflevering van de nieuwe reeks van het interviewprogramma, dat weer op zaterdagavond zal worden uitgezonden, is komend voorjaar te zien. Van Nieuwkerk was zelf al een keer te gast in College Tour, in de uitzending van 17 februari 2012.

In de 125 afleveringen kreeg Huys veel nationale en internationele bekendheden in de interviewstoel. Zo werden onder meer Johan Cruijff, Joop van den Ende. Willem Holleeder, de Dalai Lama, Richard Branson, Desmond Tutu, Bill Gates en John Cleese al eens ondervraagd door Huys.

De laatste aflevering van College Tour, met de Amerikaanse schrijver en journalist Michael Wolff, was eind februari vorig jaar. Huys vertrok later naar RTL, om de presentatie van het programma RTL Late Night over te nemen van Humberto Tan.

Nadat RTL enkele dagen geleden aankondigde te stoppen met Late Night en de samenwerking met Huys, werd er al gespeculeerd over een terugkeer van de presentator bij de publieke omroep. Dat lijkt vooralsnog niet het geval.

De 58-jarige Van Nieuwkerk is een bekend gezicht op de avondprogrammering van de NPO. Sinds 2005 is hij presentator van De Wereld Draait Door, al heeft hij zijn werkzaamheden voor dat programma de laatste maanden teruggeschroefd om ruimte te maken voor andere projecten.