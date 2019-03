Dan Karaty, die sinds 2015 jurylid is bij het dansprogramma Dance Dance Dance, zal niet met het programma meeverhuizen naar SBS. De Amerikaan noemt het afscheid van de show "bitterzoet".

"Ik vind het heel jammer dat ik niet langer deel uitmaak van de Dance Dance Dance-jury", schrijft Karaty op Instagram.

Hij beoordeelde in dit programma, samen met dansers Igone de Jongh en Timor Steffens, bekende koppels die bestaande choreografieën nadansen. Dance Dance Dance is een programma van John de Mols Talpa en was sinds 2015 bij RTL te zien.

"Het klopt dat Dan Karaty dit seizoen geen jurylid meer is in Dance Dance Dance", laat Talpa weten in een reactie aan NU.nl. "Reden daarvoor zijn zijn contractuele verplichtingen elders, waardoor hij niet beschikbaar was. Gelukkig hebben wij in Jan Kooijman een perfecte opvolger gevonden, daar zijn we erg blij mee."

'Ben blij voor Jan en wens hem alleen maar het beste toe'

Jan Kooijman zal zijn plaats innemen in de jury. "Ik zal de show missen, maar ik ben blij voor Jan en ik wens hem alleen maar het beste toe", zegt Karaty. De presentator, zelf ooit actief als balletdanser, was eerder jurylid bij So You Think You Can Dance en Everybody Dance Now.

Karaty zegt dat er binnenkort een aantal "nieuwe en spannende" shows voor hem op de planning staan bij RTL. "Die worden binnenkort aangekondigd."

OG3NE en Géza Weisz kandidaten in dansshow

De kandidaten voor het eerste seizoen van Dance Dance Dance op SBS zijn vorige week bekendgemaakt.

Zo treedt Danny de Munk op met zijn dochter Bo, danst Susan Visser met Thomas Cammaert, vormt Géza Weisz een duo met Sharon Doorson en doet ook OG3NE mee. De drie zingende zussen zijn het eerste trio ooit dat meedoet aan het dansprogramma. De presentatie is in handen van Wendy van Dijk en Jandino Asporaat.

Tijdens de eerste drie seizoenen was de presentatie in handen van Chantal Janzen en Asporaat. In het vierde seizoen, dat afgelopen najaar eindigde, nam Humberto Tan het over van Asporaat.