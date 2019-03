Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Been There, Done That

20.25-21.15 op NPO3

Wat hebben YouTubers Dionne Slagter (OnneDi) en Thomas van Grinsven, model Loiza Lamers, zanger Jody Bernal en actrice/presentatrice Sonja Silva met elkaar gemeen? Deze vijf BN'ers zaten ooit behoorlijk in de put en kwamen er weer uit. Zij worden in Been There, Done That gekoppeld aan jongeren die nu met dezelfde problemen zitten. In deze eerste aflevering probeert Dionne de 21-jarige Romy in te laten zien dat er een leven zonder anorexia bestaat.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in maart.

Culinair programma: Gort over de Grens

20.25 - 21.05 op NPO2

In dit derde seizoen gaat wijnboer Ilja Gort vanaf zijn Franse chateau richting Spanje. Hij start zijn culinaire rondreis in Galicië. De inwoners lijken hier door hun Keltische roots meer op Ieren dan op Spanjaarden. De wijn komt uit de Ribeira Sacra, waar wijnboeren tijdens de oogst hun leven wagen boven een diepe kloof.

Zin in meer programma's over eten? Bekijk dan dit lijstje met de zes beste kook- en bakprogramma's.

Amusementprogramma: De Rijdende Rechter

22.25 - 23.00 op NPO1

Jelle van Putten uit Friesland rijdt elke week honderden kilometers om bij zijn geliefde in Zeeland te kunnen zijn. Daarom wil hij zijn oude brik inruilen voor een nieuwe koets. De deal wordt gesloten en Jelle ruilt zijn oude auto in bij het bedrijf van Roland Poppe. Maar dan blijkt dat Jelle heeft gelogen over het ingeruilde barrel. Roland voelt zich bedonderd en wil de koop ontbinden.

Documentaire: 3DOC: Fitgirl

21.15 - 22.10 op NPO3

Tien maanden lang stond de 26-jarige Robin Moolenaar dagelijks om vijf uur s'ochtends op. Ze trainde 25 uur per week naast haar fulltimebaan als juf en hield zich aan een streng dieet van kilo's gekookte kip en 27 eieren per dag. Waarom? Robin wil deelnemen aan het NK bikinifitness, maar dan moet ze nog wel het lijf van zo'n ferme bodybuilder zien te krijgen.

Zijn documentaires jouw ding? Bekijk dan ook dit lijstje met tien Netflix-docu's waar je nog langer over na zult denken.

Film: Meet the Fockers

20.30 - 22.45 op RTL 8

In Meet the Parents maakte Stiller kennis met schoonvader Robert De Niro. In dit vervolg neemt hij zijn kwelgeest mee naar zijn ouderlijk huis, in de wetenschap dat dit voor ellende zal zorgen. De bekakte familie Byrnes en de hippiefamilie Focker zijn als water en vuur.