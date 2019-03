Twan Huys presenteerde maandagavond de allerlaatste uitzending van RTL Late Night met Twan Huys, nadat eerder op de dag bekend was geworden dat het programma werd stopgezet. NU.nl zet een aantal recensies van Huys' afscheid op een rij.

Het Parool

"De aandacht voor het afkappen van het programma is minimaal. Huys krijgt een houten treefje van de Brabantse dames cadeau, omdat hij nu vast veel tijd zou hebben om te koken, en hij lacht hard mee als Fien Vermeulen hem een serie tipt over winnaarsmentaliteit. Zelf sluit Huys af met een kort statement - ondanks de stormachtige tijd heeft hij geen spijt van het avontuur - en bedankt hij met een brede grijns zijn collega's. Het contrast met Humberto Tans tranen en vijfdaagse afscheidstournee kan niet groter zijn. (...) Toch is het jammer dat de combinatie Late Night en Twan Huys zo eindigt. Niet alleen is een ooit succesvolle talkshow de nek omgedraaid, ook een in theorie prachtige klus van een gedegen journalist is totaal in de soep gelopen. "



NRC

"Bij het begin van de slotaflevering van RTL Late Night met Twan Huys klonk een stevig hart-onder-de-riem-applaus, maar een ogenschijnlijk onaangedane Huys ging na een paar inleidende zinnen snel over tot de orde van de laatste dag. Wel kondigde hij "aan het einde een persoonlijke boodschap van mezelf" aan. (...) Huys' laatste Late Night was een reguliere uitzending, maar het naderende einde stak regelmatig de kop op, om te beginnen bij de plotseling omineuze songtekst van het jubilerende Van Dik Hout: "Vanavond toont het leven zijn ware gezicht." Het gezicht van de presentator stond ontspannen. Huys is voor een buitenstaander moeilijk te peilen, maar hij maakte eerder een opgeluchte dan een gekwetste indruk."

AD

"Laat ik nou denken dat als je dan toch nog één show maakt, je in elk geval al je vaste gezichten aan tafel zet, of op zijn minst bedankt voor hun inzet. (...) Ik denk dan aan politiek verslaggever Marloes Lemsom maar vooral aan Lex Uiting, de Dirk Kuijt van RTL Late Night. Hij nam bijna 115 afleveringen lang zo'n beetje alle taken in het programma voor zijn rekening. Hij was tafel- en uitzendingvulling tegelijk en, belangrijker, redde menig gesprek van totale saaiheid door er een grapje in te gooien of eindelijk die ene vraag te stellen die de kijker thuis al vijf minuten op de lippen brandde. Twan Huys had hém als eerste moeten omhelzen toen Van Dik Hout de laatste minuten van de show vol speelde en niet zijn opnameleider. Maar Lex was de grote afwezige gisteravond. Die was vast Carnaval, pardon Vastelaovend aan het vieren in zijn thuisstad Venlo, waar hij vorig jaar nog zo'n geweldige documentaire over maakte voor BNNVARA. (...) Maar dat niemand de intrinsieke noodzaak voelde, zowel hij als de redactie niet, dat híj daar moest zitten in de laatste show, is toch echt heel gek en zegt veel, zo niet alles. Vastelaovend of niet."

