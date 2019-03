RTL-directeur Sven Sauvé vindt niet dat het einde van RTL Late Night op het conto van Twan Huys moet worden geschreven. "Ik ga het zeker niet bij hem zoeken", stelt Sauvé.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik hem heb leren kennen als een professional. Iemand die een enorme drive had om het tot een succes te maken. Het is hem niet gegeven, dat is heel vervelend", aldus Sauvé in gesprek met RTL Nieuws.

RTL maakte maandagochtend bekend na zes maanden te stoppen met de dagelijkse talkshow en presentator Huys, die in september de plek van Humberto Tan mocht innemen. Volgens Sauvé hebben meerdere omstandigheden aan die beslissing bijgedragen.

"Het programma is afhankelijk van heel veel factoren. Factoren voor de schermen, factoren achter de schermen en het concurrentieveld waarin je opereert. En we kunnen concluderen dat al die factoren niet goed zijn samengekomen om een succesvol programma neer te zetten."

'Ik zag geen kans om het te repareren'

Sauvé zegt echter ook dat hij niet concreet heeft kunnen achterhalen waarom het programma niet kon slagen.

"Dan hadden we het gefixt, dan hadden we nu een bijzonder succesvol programma gehad en niet deze moeilijke beslissing hoeven te nemen. Als ik een kans had gezien het te repareren, dan waren we absoluut met het programma doorgegaan."

Vanaf dinsdag zendt RTL nieuwe afleveringen van Een Nieuw Leven In De Zon uit. Hoe het tijdslot van Late Night in het najaar zal worden opgevuld, is nog niet bekend. Er zijn wel ideeën, zegt Sauvé. "Het zou een talkshow kunnen zijn, niks is concreet."