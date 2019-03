Voor het derde seizoen van Gort over de Grens gaat Ilja Gort naar Spanje. De wijnmaker, schrijver en presentator deed hier een hoop nieuwe ontdekkingen op culinair gebied, maar de befaamde sangria laat hij toch liever staan.

De keuze voor Spanje als opnamelocatie van het nieuwe seizoen Gort over de Grens noemt Gort in gesprek met NU.nl "voor de hand liggend". "Italië hebben we nu gehad en Frankrijk (waar Gort zijn wijn maakt, red.) ken ik wel. Het was een logische stap om te kijken hoe het gaat met de wijn en het eten in Spanje."

Verrassend vond Gort de verschillen tussen de onderlinge gebieden in Spanje. "Het zijn eigenlijk allemaal verschillende koninkrijkjes, die allemaal vinden dat ze de enige goeie zijn." Dat weerspiegelt zich ook in het eten en de wijn: "Elk gebied heeft zijn eigen specifieke en karakteristieke product dat ze maken. Voor dit programma is dat natuurlijk fantastisch."

'Spaanse keuken is fantastisch'

Desondanks ziet Gort wel een overeenkomst in de verschillende wijnen die Spanje voortbrengt. "Alle Spaanse wijnen smaken Spaans. Met veel hout, de wijnen worden vaak veel langer gerijpt, soms wel drie jaar. In Rioja (een van de meest bekende wijnstreken in Spanje, red.) worden de wijnen eerst drie jaar gerijpt op het vat, daarna gebotteld en daarna laten ze de flessen nog een jaar rijpen. Voor het verdienmodel is dat rampzalig, maar de wijnen worden er erg lekker van."

De Spaanse keuken noemt Gort "fantastisch". "Ze hebben er een groot gevoel voor smaak. De tapas die je daar eet, zijn zo anders dan hier, zo goed gemaakt en smaakvol. Spanjaarden zijn echt bewust met eten bezig, geweldig."

Ze eten zelfs vijf keer per dag, legt Gort uit. "Om 7.00 uur ontbijten ze, om 10.00 uur volgt een tweede ontbijt - met een glaasje wijn - en daarna wordt er geluncht en volgen later wat tapas, wederom met wijn om 's avonds af te sluiten met het diner. Niet overal, maar ik heb dit wel veel gezien. Zeker in het weekend nemen de Spanjaarden het er wel van."

'Tetter geen volle rioja naar binnen bij de tapas'

In Nederland worden tapas vaak begeleid door een grote kan sangria, maar Gort kan deze vruchtendrank met wijn niet waarderen. "Vreselijk", vindt de wijnmaker. "Een misdaad jegens de wijn. Als je met een stel vrienden aan de warme Costa Brava zit, is het natuurlijk hartstikke leuk, maar ze gebruiken er vieze wijn voor, dus als wijnliefhebber is sangria niet mijn eerste keuze."

Welke druif adviseert Gort dan wel voor bij de tapas? "Een lichte wijn, ik zou geen volle rioja (veelal rode wijn, vaak gemaakt met de tempranillodruif) naar binnen tetteren, dan lig je na je derde glas al met je hoofd op het bord."

Een wijnontdekking die Gort tijdens de programmaopnames deed was een witte wijn die is gemaakt met de rode tempranillodruif. "Ik wist niet dat die bestond", vertelt Gort. "De wijn is heel slank, fruitig en licht, ondanks dat de druiven groeien bij 35 graden in de zomer. Heel knap."

Gort kreeg Spaanse les

Voor de eerste twee seizoenen Gort over de Grens in Italië ging de presentator een week lang in de leer bij de Nonnen van Vught, waardoor hij met gemak het gesprek aan kon gaan met Italianen. "Nu heb ik een cursus Spaans gevolgd bij een privéjuf. Dat ging goed, maar in Spanje merkte ik dat ik er niks van bakte."

Desondanks heeft de excentrieke presentator ook in de nieuwe reeks weer een groot aantal geanimeerde gesprekken kunnen voeren met collega-wijnboeren en andere opvallende Spanjaarden.

"Ik probeer de mensen altijd op hun gemak te stellen. Het scheelt wel dat ik zelf een wijnboer ben en geen nitwit, dat schept gelijk een band. Maar zo'n wijnboer schrikt zich soms te pletter als ons team daar komt, met een geluidshengel en een camera. Dat wil ik niet, dus we kletsen even, drinken wat, gaan dan draaien en dan gaat het vaak allemaal vanzelf."

Het derde seizoen van Gort over de Grens is elke dinsdag om 20.25 uur te zien op NPO2.