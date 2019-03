Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: The Big Escape

20.25-21.25 uur op NPO3

Inmiddels is half Nederland al een keer ontsnapt uit een escaperoom. In The Big Escape is het voor het tweede seizoen op rij de beurt aan tien BN'ers om te ontsnappen. Daarvoor moeten onder anderen Dennis Weening, Bobbi Eden, Kim Lammers en Juvat Westendorp puzzels oplossen, verbanden leggen, maar vooral samenwerken. Maar ja, wie is er te vertrouwen?

Talkshow: RTL Late Night

22.27-23.40 op RTL4

Het is zover, de laatste aflevering van RTL Late Night wordt vanavond al uitgezonden. Maandag werd bekend dat RTL en presentator Twan Huys in "goed overleg" besloten hebben om met de talkshow te stoppen. Gasten vanavond zijn onder andere Ilse Warringa en Rop Verheijen uit De Luizenmoeder en de band Van Dik Hout. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de afscheidswoorden van Huys.

Reportage: Typisch

19.20-19.50 uur op NPO2

Na de volkswijken in Amersfoort, Leeuwarden, Rotterdam en Breda strijken de camera's van Typisch de komende twee weken neer in Heemstede. In het dorp woont onder anderen Kitty in het grote huis op buitenplaats Ipenrode. Het ziet er allemaal schitterend uit, maar vergis je niet: het onderhoud van zo'n landgoed kost bakken met geld. Zelfs zoveel, dat dochter Lucinda en haar man nu zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Realityprogramma: The Charlotte Show

21.30-22.30 uur op MTV

Het is niet de chicste realityster ter wereld: Charlotte Crosby. De Britse werd berucht na haar deelname aan Geordie Shore, was daarna te zien in Ex on the Beach, Celebrity Big Brother en Just Tattoo of Us en maakt zich nu op voor het tweede seizoen van haar eigen realityserie.

Film: Meet the Parents

20.30-22.40 uur op RTL 8

Verpleger Greg Focker (Ben Stiller) wil graag met Pam Byrnes trouwen. Daarvoor moet hij Pams vader om de hand van zijn dochter vragen. De voormalig CIA-agent Jack (Robert De Niro) is niet blij met de keuze van zijn dochter en onderwerpt zijn toekomstige schoonzoon aan een aantal tests.

Film: The Hunger Games: Mockingjay Part 1

20.30-22.45 uur op Net5

Katniss (Jennifer Lawrence) verblijft in district 13 nadat ze de Hunger Games voor altijd achter zich heeft gelaten. Onder leiding van president Coin en op advies van haar vrienden doet Katniss er alles aan om Peeta te redden.

