Twan Huys moest RTL Late Night uit het slop trekken, maar de voormalige Nieuwsuur- en College Tour-presentator moet na vijf maanden het veld ruimen. Hoe ontwikkelde het programma zich onder zijn aanvoerderschap?

RTL Late Night en presentator Twan Huys zijn maandagavond voor een laatste keer samen op RTL 4 te zien. De zender heeft in de ochtend bekendgemaakt dat het programma zal stoppen.

"Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden", zegt RTL-directeur Sven Sauvé.

Huys begint in september 2018 , maar krijgt het samen met zijn redactie nauwelijks voor elkaar om direct en geregeld met de kijkcijfers in de top 25 te komen. In oktober laat Sauvé aan het AD weten dat hij nog steeds in het programma gelooft.

Jinek en Pauw halen Late Night in

Niet Sauvé, maar diens voorganger Erland Galjaard had besloten dat Huys de ideale opvolger is van de in juni 2018 vertrokken Humberto Tan. De kijkcijfers van RTL Late Night zijn op dat moment al enige tijd weggezakt.

De talkshow, die vanaf 2013 een fris tegengeluid laat horen in contrast met de dan nog veel stijvere en drogere formats van Pauw en Jinek, is na vier jaar door diezelfde programma's lang en breed ingehaald.

De voormalige zenderdirecteur zegt in november in een interview met Ruud de Wild dat er in het laatste jaar onder Tan een bepaalde gemakzucht bij de programmamakers insloop: "Ik heb de redactie en Humberto verteld dat ze stappen moesten maken. Kijk eens naar wat de anderen doen, nu moet je harder lopen. Je moet eerder op de redactie zijn. Je moet met die redacteuren gaan praten, je moet ze voor je winnen. Dat gebeurde te weinig."

Huys, met al zijn ervaring die hij tijdens programma's als Nieuwsuur en College Tour heeft opgedaan, kan volgens Galjaard het tij keren. Maar hij moet na twee maanden 'Late Night nieuwe stijl' erkennen dat Huys misschien toch niet de juiste persoon is om het programma te redden.

"Ik heb altijd College Tour als uitgangspunt genomen, niet Nieuwsuur. Dat is de Twan Huys die ik wil zien. En ik zie nu Twan Huys die Nieuwsuur doet aan tafel. Twan kan het nog steeds, maar Late Night moet veranderen. Ik heb hem laten weten dat ik hem waardeer en dat ik hoop dat hij de storm overleeft en niet bang wordt", aldus Galjaard.

Wachten op 'het magische moment'

Bang lijkt Huys niet te worden, maar de storm blijft woeden. Belangrijke gasten schijnen het programma te mijden. Een gegarandeerd hoogtepunt dat zich aankondigt met de komst van voorstander van Zwarte Piet Jenny Douwes en tegenstander Jerry Afriyie, belandt uiteindelijk in een negatieve spiraal, omdat Huys zich niet aan afspraken met zijn interviewgasten lijkt te houden.

Soms schieten de kijkcijfers omhoog. Bijvoorbeeld als Late Night direct na The voice of Holland wordt uitgezonden. Maar veel vaker zakt het aantal kijkers onder de 200.000. Volgens NRC-televisierecensent Arjen Fortuin gaat het programma al die tijd al gebukt onder de fixatie op de kijkcijfers: "Als maker wil je dat mensen het hebben over wat er gebeurd is, en daar lijdt Late Night nu onder."

RTL Late Night overleeft de Kerst. Maar als het programma in 2019 eindelijk wil gaan bloeien, moet er volgens Fortuin "een magisch moment plaatsvinden". "Je moet er een beetje geluk mee hebben. Humberto hoefde in zijn beste periode maar iemand aan te kijken om de illusie van dat magische moment te hebben. Dat heeft Twan nog niet."

Na twee maanden in het nieuwe jaar te hebben afgewacht, besluit RTL dat dit magische moment voor Huys niet meer zal plaatsvinden.