Het programma RTL Late Night met Twan Huys wordt per direct van televisie gehaald. Maandagavond is de laatste uitzending.

"Met veel enthousiasme en energie ben ik samen met RTL in september 2018 begonnen aan een nieuw en groot avontuur. Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken", zegt Huys in een reactie.

"Ik vind het heel jammer dat er nu een einde aan komt en ik wil vooral mijn redactie bedanken voor de tomeloze inzet." Met het stoppen van RTL Late Night met Twan Huys eindigt ook de samenwerking tussen RTL en Huys.

Het besluit om te stoppen was geen eenzijdige beslissing van RTL, laat een woordvoerder van de zender aan het AD weten. "Gezien de kijkcijfers van Late Night en vooral ook het menselijke aspect, denk aan Twan en de redactie, hebben we in goed overleg met Twan besloten direct te stoppen."

RTL-directeur Sven Sauvé zegt dat RTL Late Night de kans heeft gekregen om te groeien. "Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden", aldus de RTL-directeur.

"Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven", gaat Sauvé verder. "Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open."

Vanaf dinsdag zendt RTL het programma Een Nieuw Leven In De Zon uit op het tijdstip van RTL Late Night en in april begint De Zwakste Schakel. In het najaar komt er bij RTL 4 een nieuw programma op de late avond.

Programma kampte met lage kijkcijfers

De 54-jarige Huys, die eerder Nieuwsuur presenteerde, begon een half jaar geleden bij RTL Late Night. Dit deed hij nadat Humberto Tan te horen had gekregen dat het programma niet met hem verder wilde.

De eerste aflevering, waarin onder anderen Wesley Sneijder en zangeres Shirma Rouse te gast waren, werd op 3 september door 522.000 mensen bekeken. Daarna daalden de kijkcijfers snel.

Mediakenners vertelden in oktober aan NU.nl dat het programma zoekende was. "Als je kijkt naar de 800.000 kijkers van Pauw en dat Late Night de helft heeft, dan betekent dit dat Late Night veel moet bieden om die gast over de streep te trekken", zei NRC-televisierecensent Arjen Fortuin.

Een goed scorende aflevering (592.000 kijkers) was een aflevering in oktober waarin Jenny Douwes - het 'boegbeeld' van de A7-blokkade op de dag van de sinterklaasintocht in 2017 - te gast was. Douwes weigerde aan tafel plaats te nemen met Jerry Afriyie, een tegenstander van Zwarte Piet.

De afgelopen weken keken gemiddeld zo'n 200.000 mensen naar de uitzendingen van RTL Late Night met Twan Huys, hoewel op vrijdagen vaak betere cijfers werden gehaald. Het programma werd dan uitgezonden na The Voice. In september keken 1,7 miljoen mensen toen in RTL Late Night de winnaar van The Voice Senior bekend werd gemaakt.