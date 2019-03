Utopia-deelneemster Lotus is om een nog onduidelijke reden uit het televisieprogramma gestapt, nadat de politie zaterdagavond op het opnameterrein in Laren was geweest.

"De deelneemster heeft niet zelf met de politie gebeld. Maar er is een melding gedaan met een bepaalde reden en we zijn ernaartoe gegaan. Meer kan ik er niet over zeggen in verband met privacy", vertelde een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

De politie Huizen meldt zondag op Facebook dat de Utopia-deelneemster niet zou zijn aangehouden en ook niet verdacht wordt van strafbare feiten.

De politie voelde zich genoodzaakt om dit te melden, omdat Lotus "door veel mensen wordt beticht van het plegen van allerlei strafbare feiten en die mensen dat verkondigen als de waarheid".

Lotus verliet het terrein rond middernacht. Kijkers van het programma hadden gisteravond ook meerdere uren geen beeld. Wat er aan de hand is in Utopia, is nog onduidelijk.

In Utopia moeten mensen bouwen aan een ideale samenleving. Het realityprogramma wordt in de vooravond op SBS6 uitgezonden. Op dit moment bevindt het programma zich in het tweede seizoen.