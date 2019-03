De negende aflevering van Wie is de Mol? - de opwarmer voor de finale volgende week - is zaterdag uitgezonden. NU.nl vraagt zanger Ruben Hein, die het spel vorig jaar won, naar zijn mening over de aflevering.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

"Ik vond deze aflevering heel leuk", zegt de 36-jarige Hein, die er in het vorige seizoen met de winst vandoor ging. "Het was wel een typische laatste aflevering; als mol kun je niet heel veel meer. Er was een goede, gezellige sfeer met een leuke opdracht waarbij ze moesten dj'en en zorgen dat de platen die zij draaiden synchroon liepen. Lastig, maar vooral erg leuk. Nielson (Niels Littooij, red.) zei ook: 'Dit is de eerste opdracht waarbij we niet hoeven te rennen en nadenken en waarbij we gewoon een cocktail kunnen drinken.' Leuk om te zien."

Wat viel je op in de aflevering?

"Ik had het gevoel dat ze onderling al wisten hoe het zat. Dat bleek uit de dingen die ze zeiden. Er zat een momentje in de aflevering waarin ze de afgelopen weken analyseerden, wat ze gaaf vonden. Daaruit bleek vooral dat ze alle drie opgelucht zijn zo ver te zijn gekomen. Dat straalde ervan af. De spanning is daardoor ook een beetje weg. Iedereen heeft zijn kaarten gespeeld en heeft een mol op het oog. Er gebeuren geen gekke dingen meer."

"Dat was bij ons vorig jaar ook zo. Ik het begin onthoud je nog alles, maar na al die weken weet je waarmee de anderen ontbijten en wat ze in hun kledingkast hebben. Tegelijkertijd heb je wel die eagerness om te winnen. Die sfeer is herkenbaar."

Wie is er te eerlijk?

"Ik kan niemand aanwijzen. Ze hebben het spel alle drie goed gespeeld. In zowel Niels als Merel (Westrik, red.) herken ik hun fanatisme. Ook ik was serieus met het spel bezig - misschien zelfs iets te serieus. Toen Sinan (Can, red.) vorige week een rood scherm kreeg, was Merels reactie daarin heel oprecht. Ze baalde voor Sinan, maar was ook blij dat dit betekende dat ze zelf door was. En dat de kans dus eigenlijk één op de twee is dat ze de winnaar wordt - als ze tenminste niet de mol is."

Wat vond je van dit seizoen?

"Ik vond het heel vermakelijk en leuk dat de groep zo hecht was. Vorig jaar, toen ik meedeed, was dat toch iets anders. Wij hadden het ook leuk, maar ons spel was harder, iets pittiger. De sfeer is dit jaar anders. En het land (Colombia, red.) is echt prachtig."

Wie is de mol?

"Ik zit op Sarah (Chronis, red.), maar ze kunnen het allemaal zijn. Sarah reageerde bijvoorbeeld heel anders op het rode scherm van Sinan en toen Niels in de vorige aflevering op de man af vroeg of zij de mol waren, reageerde Sarah daar ook raar op. Ik kan ook niet concreet maken waarom ik denk dat zij de mol is. Het is meer gevoelsmatig."

"Het duurde lang voordat Sarah boven kwam drijven, wat typisch is voor een mol. In het begin zat ik daarom niet op haar. Er gebeurt zo veel en gaat er zo veel mis, dat je als mol makkelijk een beetje kunt freewheelen."

Wie wordt de winnaar?

"Merel is de enige die op Sarah zit, dus dat zou betekenen dat zij wint. Ik zou het wel geniaal vinden als Niels of Merel toch de mol blijkt te zijn. Dat betekent dat ze bepaalde momenten echt goed hebben geacteerd, zoals Niels die vorige keer de vrijstelling won en daar toen extreem oprecht en blij op reageerde. Zulke momenten kun je bijna niet faken."

"Als Merel de mol is, is het opvallend dat zij de vrijstelling aan Niels gaf, want waarom zou je dat doen als mol? Ik geloof wel dat zij toen even de draad kwijt was. Het spel is gewoon chaos, er gebeuren veel gekke dingen. Ik kijk nergens meer van op."