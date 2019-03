Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur van NRC die begin februari aankondigde binnenkort zijn functie te verruilen voor een correspondentschap in Parijs, wilde al eerder vertrekken bij de krant.

De 58-jarige Vandermeersch werd in 2010 aangesteld als hoofdredacteur van NRC en sloeg toen een nieuwe weg in.

Dat leverde de Belg veel weerstand van zijn collega's op, zoals toen hij besloot om de dood van acteur Antonie Kamerling groots op de voorpagina te brengen. Ook stuurde hij regelmatig mails naar de redactie waarin hij openlijk kritiek op stukken gaf.

Eind 2014 ervoer Vandermeersch naar eigen zeggen een gevoel van eenzaamheid. "Er ontstond een stemming van: het is zo wel goed geweest, Peter heeft de zaak opgeschud, nu is het tijd voor een ander", vertelt hij in een afscheidsinterview in zijn eigen krant.

Dat leidde ertoe dat Vandermeersch rond Kerst "serieus overwoog op te stappen". "Ik zat er vier jaar, de overgang van Egeria (de vorige eigenaar van NRC, red.) naar Mediahuis was bijna afgerond. Ik dacht: misschien is dit mijn rol wel geweest", vertelt de - nu nog - hoofdredacteur.

Twee speeches voorbereid voor kerstborrel

Vandermeersch wilde tijdens de kerstborrel zijn redactie toespreken, en bekent nu destijds twee speeches te hebben voorbereid. "In mijn linkerzak zat een speech met: 'Ik heb fouten gemaakt. Daarom stap ik nu per direct op.' In de rechterzak zat een speech: 'Ik heb fouten gemaakt, maar misschien kunnen we daar samen van leren.'"

Pas toen hij op de trap stond, besloot Vandermeersch voor laatstgenoemde speech te kiezen. "Omdat ik wist: als ik nu ga, dan is mijn hoofdredacteurschap een mislukking geweest. Het moeilijkste is nu achter de rug. Ik heb met de spade de aarde omgewoeld en zaden geplant. Nu komt juist de tijd van oogsten."

NRC zoekt momenteel naar vervanger Vandermeersch

Vandermeersch blijft tot 1 september aan als hoofdredacteur. Momenteel wordt er gezocht naar zijn vervanger. Tijdens het hoofdredacteurschap van Vandermeersch zijn de redacties van nrc.next en NRC Handelsblad samengevoegd en stapte de krant over van broadsheet- naar tabloidformaat.

Vandermeersch werkte eerder bij de Vlaamse krant De Standaard, als onder meer correspondent in Parijs en New York. In 2017 bracht hij het boek Vlaming op zoek naar Nederland uit.