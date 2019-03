OG3NE is later dit jaar te zien in Dance Dance Dance. De drie zingende zussen zijn het eerste trio ooit dat meedoet aan het dansprogramma.

Bij Shownieuws lieten de zusjes Vol weten op een optreden op een nummer van Beyoncé te hopen. "Het is pittig, we hebben zwaar spierpijn. Maar we genieten er nu al van", zegt Lisa Vol.

Met de bekendmaking van OG3NE als deelnemer zijn alle deelnemers voor het vijfde seizoen van het dansprogramma, dat dit jaar voor het eerst bij SBS6 te zien zal zijn, bekend.

Zo treedt Danny de Munk op met zijn dochter Bo, danst Susan Visser met Thomas Cammaert, vormt Géza Weisz een setje met Sharon Doorson en beklimt fitnessmodel Nochtli Peralta Alvarez het podium met zanger Vinchenzo Tahapary.