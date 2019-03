Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Oorlogsserie: Das Boot

20.00 - 21.05 uur op NPO2

De klassieker Das Boot speelt zich af in het najaar van 1942. De bemanning van de U-612, een nieuwe duikboot van de nazi's, staat op het punt om vanuit La Rochelle te vertrekken voor de eerste missie. Dan krijgt bemanningslid Frank Strasser een alarmerend bericht van zijn zus.

Televisiedrama: Blood

22.15 - 23.15 uur op BBC First

Vanwege de bizarre dood van haar moeder keert Cat met een flinke portie tegenzin terug naar haar geboortedorp. Langzaam maar zeker ontdekt ze dat de doodsklap van haar moeder geen ongeluk was, maar een uitgekiend moordplan van haar vader. Of toch niet?

Film: The Mummy

20.20 - 22.30 uur op SBS6

Tijdens een archeologische opgraving in de oude stad Hamunaptra wordt per ongeluk een oude mummie met intense wraakgevoelens tot leven gewekt. Dat belooft een flink avontuur te worden.

Sportwedstrijd: NOS Sport: Schaatsen

19.45 - 21.05 uur op NPO3

Met een plek naast het podium op het EK allround in Collalbo wist Ireen Wüst - zichtbaar aangeslagen door de dood van Paulien van Deutekom - zich afgelopen januari niet te kwalificeren voor het WK. Toch is de wereldkampioene op de 1.500 meter er dit weekend in Calgary gewoon bij, dankzij een welverdiende aanwijsplek van de KNSB. Antoinette de jong en Carlijn Achtereekte zullen er ook bij zijn.

Film: Intouchables

21.15 - 23.00 uur op Eén

Philippe (François Cluzet) is tot aan z'n nek verlamd en cynisch tot op het bot. Hij verslijt begeleiders bij de vleet. Bij de zoveelste sollicitatieronde valt de grote Afrikaan Sy hem op. Die is niet geïnteresseerd: hij wil alleen een afwijzing, zodat zijn uitkering wordt verlengd. Juist hij wordt gekozen en dat blijkt een schot in de roos te zijn.

