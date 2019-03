Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: The Voice Kids

20.30 - 22.30 uur op RTL 4

Anouk is het enige jurylid van The Voice dat echt zegt waar het op staat. Dat sommige kijkers hun hart vasthouden voor haar commentaar als kersvers jurylid van The Voice Kids, is begrijpelijk.

Politiek programma: Splinter in de politiek

21.15 - 21.55 uur op NPO3

Naast de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht worden de media weleens de vierde politieke macht genoemd. Splinter Chabot onderzoekt hoe belangrijk de (sociale) media nou echt zijn in Den Haag. Hij spreekt hierover met Bas Mouton, mediatrainer van onder anderen Mark Rutte, journalist Marloes Lemsom en Rob Jetten, die als kersverse fractievoorzitter van D66 een flater sloeg tijdens zijn eerste mediaoptreden in Jinek.

Film: Up in the Air

23.25 - 1.05 uur op Eén

Het personage van George Clooney is altijd onderweg voor zijn werk. In opdracht van de grote bazen die het zelf niet durven, geeft hij hun werknemers in heldere bewoordingen de zak. Aan zijn luxeleventje van dure diners en vele vluchten lijkt een einde te komen, als zijn collega Kendrick met een efficiënt plan komt: ontslag per videoverbinding. Maar de ontmoeting en de onstuimige relatie met Farmiga is nóg bedreigender.

Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35 - 21.30 uur op NPO1

Officieel zijn Wolfs en Eva geen rechercheurs meer, maar toch zetten ze alles op alles om het criminele genootschap te ontmaskeren dat achter de dood van Frieda Mechels zit. Net als ze denken het genootschap te kunnen neerhalen, loopt alles uit de klauwen.

Film: The Gift

22.25 - 0.10 uur op NPO3

De succesvolle dertiger Simon (Jason Bateman) voelt zich niet op zijn gemak als zijn oud-klasgenoot Gordo (Joel Edgerton) weer in zijn leven opduikt. Door een verhuizing wonen de twee mannen opeens bij elkaar in de buurt. Gordo heeft een klik met Robyn (Rebecca Hall), de vrouw van Simon. Zij voelt sympathie voor de sneue einzelgänger, die blijkbaar in het verleden meer met haar man te maken heeft gehad dan beiden willen toegeven.

