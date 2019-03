Over Lex Harding verschijnt woensdag het boek Lex Harding - 50 jaar media en popcultuur. De voormalige radio-dj zag een boek over zijn carrière in eerste instantie helemaal niet zitten.

"Ik vond het een beetje een eng idee", vertelt Harding aan NU.nl. "Want wie ben ik nou eigenlijk? Een boek schrijf je over iemand als Winston Churchill. Maar Ton van der Lee (de schrijver, red.) heeft me toch weten te overtuigen."

Harding leerde Van der Lee kennen toen de twee samen door Afrika reisden. "In hem had ik eindelijk iemand gevonden die al die lulverhalen over mijn carrière nog nooit gehoord had. Later zei hij: 'Ik wil daar wel een boek van maken.'"

Harding begon carrière bij Radio Dolfijn

De 73-jarige Harding begon zijn carrière in de jaren zestig bij Radio Dolfijn. Naast een succesvolle carrière als radio-dj, werd hij ook een succesvol mediaondernemer.

Zo was Harding de man achter muziekprogramma's als Countdown en Nederland Muziekland, maar gaf hij met RTL Véronique ook het startsein voor commerciële televisie in Nederland.

Verder stond hij aan de wieg van Sky Radio en Radio 538, startte hij muziekzender TMF en was hij eigenaar van dancezender SLAM! en oprichter van de Stichting Nederlandse Top 40.

'Ik heb geen blad voor de mond genomen'

Het boek dat Van der Lee heeft geschreven, is volgens Harding "absoluut geen biografie" te noemen. "Het is meer een weergave van m'n zakelijke carrière, wat raakt aan m'n privéleven."

"Ik heb geen blad voor de mond genomen en ik vind het ook laf om een boek te maken waarin je heel voorzichtig met gevoelige onderwerpen omgaat", aldus de radioman, die onder meer vertelt dat hij zijn vrouw tijdens zijn eerste huwelijk niet altijd trouw was.

"Ik weet ook zeker dat ik nu commentaar ga krijgen van mensen: van degenen die niet genoemd worden en van degenen die juist wél genoemd worden. Wat dat betreft had het beter na mijn dood geschreven kunnen worden."

'Ik blijf niet in het verleden hangen'

Hoewel de voormalige radioman naar eigen zeggen niet vaak aan zijn verleden denkt, moest hij voor het boek toch een aantal gebeurtenissen op een rijtje zetten. "In een ander boek las ik: als het opgeschreven is, mag je het ook weer vergeten. Ik ben ook niet iemand die in het verleden blijft hangen."

Eén specifiek hoogtepunt uit zijn carrière kan Harding niet noemen. "Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt, omdat ik ook veel verschillende dingen gedaan heb. Ik ben als dj op zee begonnen en ik heb met Rob Out de grootste omroeporganisatie van Nederland neergezet. Op die momenten kijk ik met genoegen terug."