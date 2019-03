Rico Verhoeven heeft niet genoten van het RTL-programma Boxing Stars, waarin bekende Nederlanders het tegen elkaar opnamen in de ring.

"Dat vond ik echt helemaal niks", zegt de kickbokser tegen Libelle. "Die lui trainden vijf weken. Goed leren dansen of schaatsen is ook heel moeilijk, maar dit kan echt niet. Beseffen ze wel dat ze een gevecht in gaan? Ze sloegen ook op het hoofd!"

De 29-jarige Verhoeven kijkt wel graag naar de Rocky-films met Sylvester Stallone. "Je ziet natuurlijk wel dat ze niet écht geraakt worden en het is niet realistisch hoeveel klappen ze krijgen, maar het verhaal is zo goed. Het is mooi om te zien hoe ze zich voorbereiden op een wedstrijd."

Verhoeven deed eerder zelf auditie voor de boksfilm Creed 2, maar de rol ging uiteindelijk naar iemand anders.