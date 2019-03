De NTR spreekt de bewering van Aart Staartjes over Sesamstraat tegen. Staartjes zei donderdag in de Coen en Sander Show op Radio 538 dat er geen nieuwe afleveringen van het kinderprogramma meer gemaakt worden.

"De berichtgeving klopt niet", laat een woordvoerder van de NTR aan NU.nl weten.

"Wij hebben de intentie om door te gaan met Sesamstraat. Tot de zomer zijn er nieuwe afleveringen van Sesamstraat te zien, met scènes die vorig jaar zijn gedraaid. We zijn in onderhandeling met Sesame Workshop over een nieuw contract dat dit najaar moet ingaan."

Staartjes zei bij Radio 538 dat vorig jaar in maart de laatste opnamen in de studio hebben plaatsgevonden. "We werden steeds aan het lijntje gehouden", aldus de 80-jarige acteur.

"Er moest onderhandeld worden met Amerika en dan zouden we wel weer verder zien. We zouden het in augustus weten, dat werd later september. Sinds die tijd hebben we niks meer gehoord. Dat betekent dat je nooit meer iets hoort."

Staartjes, die in de serie als Meneer Aart te zien is, verwacht dat het er voor hem op zit. "Voor al die mensen: de schrijvers en de componisten. We waren een hele sterke ploeg, dat is gewoon aan de kant geschoven."

Sesamstraat was jarenlang om 18.00 uur op NPO3 te zien. In 2009 werd het tijdstip vervroegd naar 17.30 uur en werd het programma naar NPO1 verhuisd. Tegenwoordig is Sesamstraat in de ochtend en de middag nog te zien op NPO3 en wordt het uitgezonden door themakanaal Zapp - Xtra.