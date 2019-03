Floortje Dessing houdt regelmatig contact met de mensen die ze opzoekt voor haar reisprogramma Floortje Naar Het Einde Van De Wereld.

"Niet dagelijks hoor, maar het gebeurt zeker", vertelt de 48-jarige Dessing aan NU.nl. "Met de een heb je meer contact dan de ander."

Het nieuwe seizoen van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, dat ze al vijf jaar presenteert, begint met twee afleveringen waarin de presentatrice afreist naar het afgelegen eiland Zuid-Georgia. "Ik wilde daar al heel lang naartoe, maar het is logistiek onwijs veel gedoe om er te komen."

Dessing was dan ook bijna een maand onderweg. "Je moet eerst naar Punta Arenas, een plaats in het zuiden van Chili. Vervolgens steek je over naar de Falklandeilanden en dan is het nog bijna drie weken varen met een boot."

"Ik heb onwaarschijnlijk mooie natuur gezien", gaat ze verder. "Volgens mij is er ook nog nooit eerder een filmploeg uit Nederland op Zuid-Georgia geweest, het is zó afgelegen. Als ik daar dan mag filmen, word ik heel gelukkig. En de vrouw die ik bezocht, was een ontzettend leuk mens: heel warm en lief."

De eerste aflevering van het BNNVARA-programma is donderdag te zien. De laatste aflevering, die over Cambodja gaat, wordt uitgezonden op 11 april.