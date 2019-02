Netflix heeft de omstreden documentaire Root Cause verwijderd. Dat meldt The Guardian. De documentaire stelt dat een wortelkanaalbehandeling kanker kan veroorzaken.

De maker, Frazer Bailey, neemt kijkers mee met zijn jarenlange zoektocht naar de oorzaak van zijn vermoeidheid, angst en depressie. Na onder andere therapie, antidepressiva en sapzuiveringen concludeert hij dat zijn kwalen komen door een wortelkanaalbehandeling die hij als jonge man heeft gehad.

Bailey legt in de documentaire een verband tussen een wortelkanaalbehandeling en borstkanker. "98 procent van de vrouwen met borstkanker heeft een wortelkanaalbehandeling aan dezelfde kant gehad als de kant waar de borstkanker is gevonden", zegt Bailey.

Vooral in de Verenigde Staten kwam veel opstand tegen de documentaire. Drie grote tandartsorganisaties schreven in januari een brief naar Netflix over de foutieve informatie. Zij adviseren Netflix de film, die sinds 1 januari online staat, te verwijderen.

In The Guardian zeggen tandartsen dat het zorgelijk is dat Netflix deze informatie verspreidt en er geen verband is tussen een wortelkanaalbehandeling en kanker. Netflix heeft nog niet gereageerd op het verwijderen van Root Cause.