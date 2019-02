De eerste aflevering van Hotter Than My Daughter met Patty Brard is woensdagavond door 371.000 mensen bekeken. Naar de laatste aflevering met Gordon in 2017 keek nog meer dan het dubbele aantal mensen.

Destijds werd het programma nog uitgezonden bij RTL 4, waar gemiddeld meer mensen naar kijken dan zender RTL 5, waar het programma nu te zien is.

De terugkeer van Hotter Than My Daughter stond recht tegenover de terugkeer van het programma Love Is In The Air met Robert Ten Brink. Daar keken 803.000 mensen naar. Voor Topdokters, het nieuwe programma waarin doktoren worden gevolgd, direct na Love Is In The Air, keken 722.000 mensen.

De registratie van Feyenoord-Ajax op zender FOX bezorgt de zender 1,34 miljoen kijkers. Naar de wedstrijd keken echter ook nog ruim een half miljoen mensen via betaalzender FOX Sports 1.