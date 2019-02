De wedstrijden in de Amerikaanse voetbalcompetitie zullen de komende vier jaar exclusief te zien zijn bij FOX Sports.

In de Amerikaanse voetbalcompetitie spelen de 24 beste teams van de Verenigde Staten en Canada tegen elkaar.

"Frank de Boer is bij regerend kampioen Atlanta United trainer van een club waar 50.000 fans op de tribune zitten, Zlatan Ibrahimovic speelt als ware een Hollywoodster voor LA Galaxy en in 2020 doet het Inter Miami CF van David Beckham zijn intrede in de MLS. Kortom: er gebeurt wat in Noord-Amerika en we zijn verheugd dat we die ontwikkelingen de komende vier jaar op FOX Sports volgen", aldus Rob Labree, Director Programming & Production van FOX Sports.

De wedstrijden in de Amerikaanse voetbalcompetitie worden voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld, in de avond en nacht (Nederlandse tijd). FOX Sports zendt ieder weekend meerdere duels live uit, aangevuld met een highlightsshow op maandagavond.