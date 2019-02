244.000 mensen hebben dinsdagavond naar de eerste aflevering van Kees van der Spek Ontmaskert gekeken. Het programma staat daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek niet in de top 25 van dinsdag.

Begin oktober 2018 werd bekend dat Van der Spek na ruim 22 jaar de overstap van SBS naar RTL zou maken. Kees van der Spek Ontmaskert is het eerste programma dat hij maakt voor RTL. Het programma wordt uitgezonden bij RTL5.

Eerder vertelde de programmamaker dat hij een week de tijd had om mogelijke misstanden in Vietnam te vinden. "Dit is een vrij lastige tak van sport in de journalistiek. Ik heb geen afspraak met iemand die me ter plaatse een paar dingen laat zien", aldus de 55-jarige programmamaker in de uitzending van RTL Late Night met Twan Huys.

Voor een plek in de top 25 waren minstens 444.000 kijkers nodig. In de top drie staan het NOS Journaal van 20.00 uur (1,98 miljoen kijkers), De Rijdende Rechter (1,41 miljoen kijkers) en Opgelicht (1,32 miljoen kijkers).