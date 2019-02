Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityshow: Topdokters

21.30-22.30 op RTL 4

Artsen hebben in hun werk vrijwel dagelijks te maken met leven en dood. Hoe gaan zij om met moeilijke momenten? En praten ze thuis over wat ze meemaken? In Topdokters, een programma dat al vijf seizoenen een begrip is bij onze zuiderburen, volgen we acht artsen van net zoveel Nederlandse ziekenhuizen.

Film: Robin Hood

20.30-23.40 op Veronica

Robin Hood is een ervaren boogschutter die in dienst treedt bij het leger van koning Richard om tegen de Fransen te vechten. Na de dood van de koning vertrekt Robin naar Nottingham, een stad die lijdt onder corruptie. Daar valt hij voor de weduwe Lady Marion die de identiteit en de motieven van deze kruisridder niet volledig vertrouwt. In de hoop de hand van Marion te winnen en de stedelingen de redden, brengt Robin een bende bij elkaar die uitblinkt in dodelijke vechttrucs en levenslust.

Amusementsprogramma: Love is in the air

20.30-21.30 op RTL 4

Robert ten Brink vliegt met een aantal Nederlanders de halve wereld over om familieleden na jaren met elkaar te herenigen. Want als het om echte liefde gaat, is geen land te ver voor dr. Love.

Realityserie: Hotter than my daughter

20.30-21.30 op RTL 5

De een loopt dag in dag uit in het clubtenue van SC Cambuur, de ander in rokjes met bijpassende 'overknee'-laarzen. De moeders die in dit nieuwe seizoen van Hotter Than My Daughter onder handen worden genomen zorgen voor genoeg vermaak.

Documentaireserie: Andere tijden

21.25-22.00 op NPO 2

Als het aan Den Haag ligt, moeten we binnen afzienbare tijd van het gas af en aan de waterpompen en zonnepanelen. Nederland maakte al eerder een energietransitie mee, ergens in de jaren zestig. Toen moest het hele land juist áán het aardgas. Een terugblik op hoe het leven toen was, zonder en met gas.