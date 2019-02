Albert Verlinde zou nooit meer willen samenwerken met Sophie Hilbrand, omdat zij hem ooit voor een BNN-programma zonder zijn medeweten heeft afgeluisterd.

"Sophie was in de tijd al met Waldemar Torenstra samen en Waldemar werkte bij mijn theaterbedrijf. Zij wilde een interview op de radio. Ik deed eigenlijk helemaal niks meer, maar voor haar wilde ik het wel doen. Als dat dan eindigt in genaaid worden, dan vind ik dat het ergste wat er is", laat Verlinde in de 30 Minuten Rauw-podcast van Ruud de Wild weten.

Hilbrand reikte in 2009 tijdens het bewuste radio-interview de fictieve prijs Het Gouden Oor aan Verlinde uit, die hij mee naar huis nam. Verlinde wist echter niet dat er afluisterapparatuur in de prijs verstopt zat.

In totaal werd er ruim 2,5 uur aan audiomateriaal opgenomen, waarvan een rechter besloot dat het niet mocht worden uitgezonden. BNN kreeg na een kort geding en een rechtszaak een boete van in totaal 3.250 euro.

Hilbrand en haar toenmalige collega Filemon Wesselink zijn ook voor hun actie veroordeeld en hebben een strafblad gekregen, beweert Verlinde in de podcast. "Het raakte me op dat moment diep in mijn ziel. Als je die bandjes terugluistert en je hoort mijn ouders praten, dat is zo raar."

Wesselink ontkent dat hij strafblad heeft

Filemon Wesselink laat desgevraagd aan NU.nl weten dat hij en Hilbrand niet door de actie een strafblad hebben gekregen. "Dan hadden we daarna ook geen reisprogramma's meer kunnen maken."

"We hadden ook nooit de intentie het materiaal uit te zenden", vervolgt Wesselink. "We wilden een koekje van eigen deeg geven, omdat er in Boulevard ook beelden uit die parkeergarage (de vermeende eerste zoen van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, red.) en opnames van een zoenende Georgina Verbaan getoond werden."

Volgens Wesselink was het ook zeker de bedoeling dat BNN het kort geding zou verliezen. "Daarmee moest duidelijk worden dat er grenzen zijn in je poging om nieuws te verslaan."

Verlinde zegt in de podcast van De Wild dat hij een gesprek met Hilbrand heeft gehad om de lucht te klaren.

"Dat luchtte op, maar het blijft een litteken. Als iemand zegt: 'Jij gaat nou een programma met Sophie doen', dan zou ik daar vriendelijk voor bedanken. Maar ik ga ook geen wraakactie ondernemen."